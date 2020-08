«Nachfrage hat massiv zugenommen»: Lockdown hinterlässt Spuren in den Schrebergärten

Die Anlage der Gartenfreunde Sommerau am Aaredamm bietet 104 Parzellen mit jeweils rund 140 m2 Fläche. Vertreten sind 13 Nationen, von Afghanistan bis Vietnam. Diese Vielfalt von kulturellen Hintergründen mache es für den Vorstand nicht immer einfach, die Statuten und Reglemente durchzusetzen, sagt der Präsident. Dennoch funktioniere das Zusammenleben in der Regel reibungslos.

Das Vereinsleben ist geprägt von Geselligkeit. Während des Lockdowns war dies nicht möglich. Feste und Anlässe mussten abgesagt werden. Das Lottospiel im Oktober und der Chlaushock im Dezember werden voraussichtlich ebenfalls abgesagt. «Wir sind in der Verantwortung», sagt Steinger. Der umtriebige Präsident nimmt die Auflagen sehr ernst. So rief er zu Coronaspitzenzeiten im April und Mai auch schon einmal die Polizei, weil sich einige Vereinsmitglieder nicht an das Versammlungsverbot hielten.

Der Altersdurchschnitt beträgt rund 50 Jahre und ist in den letzten Jahren stetig gesunken. «Es kam zu einer Verjüngung, da mehr Familien mit Kindern dazugekommen sind.» Bei der Vergabe der Parzellen achtet der Präsident auf eine Durchmischung der Nationalitäten, um so eine Gruppenbildung zu vermeiden. «Ich glaube, das tut dem Vereinsleben gut», sagt er. In diesem Sommer verbringen ausserordentlich viele der Pächter ihre Sommerferien im Schrebergarten. Rund 40 Prozent mehr Menschen seien zugegen, schätzt Steinger. In anderen Jahren ist der Sommer jeweils eher ruhig, da viele der ausländischen Pächter in ihre Heimatländer reisen. Aufgrund der Reisebeschränkungen würden sich viele nicht ins Ausland trauen. Falls sich dennoch ein Vereinsmitglied über die Grenze wagt und sich danach in Quarantäne begeben muss, ist die Organisation unter den Pächtern sehr wichtig, damit der Garten dennoch versorgt wird.

Erst im Herbst gibt es für den Präsidenten Ferien

Steinger selbst verbringt jeden Sommer im Schrebergarten. Der ehemalige Grosskundenbetreuer einer Versicherung wohnt nur rund 300 Meter von der Anlage entfernt. Tagtäglich ist der begeisterte Hobbywinzer vor Ort und sorgt für Ruhe und Ordnung. Erst nach Ende der Vegetationsperiode, im Herbst oder Winter, verreist er mit seiner Frau jeweils für ein paar Tage. Zum 50-Jahr-Jubiläum des Vereins im Jahr 2024 hat sich Steinger vorgenommen, als Präsident zurückzutreten. Bis dahin soll ein Nachfolger gefunden werden, der das Amt mit ebenso viel Herzblut ausübt. «Man muss mit Leib und Seele dabei sein.»