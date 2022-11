Nachfolgeregelung Stephan Langenbach wird neuer Leiter der Musikschule Brugg Ende des Schuljahres gibt Jürg Moser die Musikschulleitung ab, weil er pensioniert wird. Der Stadtrat und die Leitung der Schule Brugg freuen sich, die Wahl von Mosers Nachfolge bereits bekanntgeben zu können.

Stephan Langenbach hat in Zürich und Luzern Klavier studiert. zvg

In die Fussstapfen von Musikschulleiter Jürg Moser tritt Stephan Langenbach, wie der Stadtrat Brugg am Freitagmorgen in einer Mitteilung schreibt. Der 49-jährige Langenbach unterrichtet seit 25 Jahren an der Musikschule Eigenamt Klavier und ist dort seit 15 Jahren als Musikschulleiter tätig.

Jürg Moser ist bis Ende Schuljahr Leiter der Musikschule Brugg. Colin Frei

Seit fünf Jahren unterrichtet Stephan Langenbach auch an der Musikschule Brugg. Er studierte in Zürich und Luzern Klavier, Musiktheorie sowie Instrumentalpädagogik und verfügt über einen Masterabschluss in Kommunikations- und Betriebspsychologie. In der Mitteilung heisst es:

«Der Stadtrat und die Leitung der Schule Brugg sind überzeugt, mit Stephan Langenbach die richtige Wahl für die anspruchsvolle Aufgabe getroffen zu haben.»

Der jetzige Leiter der Musikschule, Jürg Moser, wird seine Tätigkeit infolge Pensionierung Ende dieses Schuljahres beenden. Langenbach wird in Brugg ab 1. August 2023 die Musikschulleitung übernehmen. (az)