«Diese Situation macht mich fertig», sagt Manuela Hugentobler*. Sie habe kaum mehr eine ruhige Minute, müsse psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. «Ich frage mich manchmal selber, wie lange ich das noch durchstehe.»

Viele schöne Jahre hat Manuela Hugentobler im friedlichen Quartier verbracht im Mehrfamilienhaus in der idyllisch, aber doch unweit des Zentrums gelegenen Gemeinde. Bis in der Wohnung über ihr Christine* eingezogen ist. Diese ist mit ihren gut 30 Jahren deutlich jünger als sie. Kurz darauf hing ein erster Zettel an Manuela Hugentoblers Wohnungstüre – mit einer ziemlich dreisten Aufforderung, was sie gefälligst zu tun und zu unterlassen habe. In regelmässigen Abständen folgten weitere Zettel. Als Beweis nimmt sie einen aus ihrer Handtasche und legt ihn vor sich auf den Tisch.

Beschimpft und beleidigt

Manuela Hugentobler sitzt im Restaurant bei einem Kaffee und einem Glas Wasser. Sie ist eine gepflegte, elegant gekleidete Frau. Die edle Halskette und die leuchtend roten Fingernägel bilden einen schönen Kontrast zum weissen Pullover. Ihre Stimme beginnt leicht zu beben. Denn bei diesen unverschämten, schriftlichen Anweisungen zu ihrem Verhalten sei es nicht geblieben. Sie habe so manche Beleidigung über sich ergehen, so manche Beschimpfung und Frechheit ertragen müssen. Ihr sei vor die Füsse gespuckt worden und sie sei als «Drecksau» bezeichnet worden. Auch Christines Kinder stehen ihrer Mutter offenbar in nichts nach. Es seien Kleinigkeiten, die sich kumulieren, sagt Manuela Hugentobler, und erwähnt den Abfall, der überall – auch im Briefkasten – liegenbleibt, die verschmutzte Waschmaschine oder die Nachtruhestörungen. Sie spricht von perfiden, «kleinen, miesen» Sticheleien. «Das ist Mobbing.»

Nachbarin Christine bezieht angeblich Sozialhilfe, ihre Kinder stammen aus verschiedenen Beziehungen. «Sie ist ein Problem in unserem Haus», sagt Manuela Hugentobler. «Sie vergiftet das ganze Klima.» Aber: «Solange die Miete bezahlt wird, kann ihr die Wohnung nicht gekündigt werden.» Der Wohnungseigentümer habe für die Anliegen der anderen Hausbewohner kein offenes Ohr.

Für Prozess fehlt die Kraft

Manuela Hugentobler fühlt sich alleine gelassen. Sie habe bereits verschiedene Institutionen um Rat gefragt. Aber solange nichts Gravierendes passiere, seien der Polizei die Hände gebunden. Und dazu, wer ihr damals die Luft aus den Autopneus liess, habe sie zwar eine Vermutung. Aber weil die Beweise fehlen, sah sie von einer Anzeige ab. Es hätte Aussage gegen Aussage gestanden, die Situation komplett eskalieren können. Einen Prozess anzustrengen wegen Rufschädigung, dafür fehle ihr die Kraft.

Manuela Hugentobler hat schon heute Angst vor Christines aktuellem Lebenspartner, «ein sehr unangenehmer Zeitgenosse». In dessen Gegenwart fühle sie sich ihres Lebens nicht sicher. Will sie ihre Wohnung verlassen, öffnet sie vorsichtig die Tür und lauscht zuerst, um sicherzugehen, dass sich niemand im Treppenhaus aufhält und sie niemandem begegnet. «Wer weiss, ob man da nicht plötzlich hinuntergeschubst wird.»

Die Beweggründe für Christines Verhalten kenne sie nicht, fährt Manuela Hugentobler fort. «Vielleicht ist es Neid?», fragt sie, mehr zu sich selber gewandt. Dass ihre Nachbarin angeblich Sozialhilfe beziehe, sei für Aussenstehende nicht ersichtlich. Christine verfüge über eine grosszügige Wohnung, die Kinder hätten moderne Velos und ebensolche Handys. «Und wir Idioten zahlen das alles», sagt sie und entschuldigt sich im gleichen Atemzug für ihre Wortwahl. «Ich habe eine solche Wut.» Sie habe gehört, erzählt sie weiter, dass Christine auch an ihren früheren Wohnorten über kurz oder lang Schwierigkeiten und Streitereien hatte und immer wieder umziehen musste.

Inzwischen beginnt sich Manuela Hugentobler selber mit dem Gedanken anzufreunden, sich eine neue Wohnung zu suchen – obwohl sie hier ihr vertrautes Umfeld hat. Aber: «Diese Geschichte überfordert mich, manchmal ist es mir nur noch ums Heulen», sagt sie. Sie wolle, fügt sie an, nicht noch einmal einen Herzanfall erleiden. «Ich muss etwas ändern, um meinen inneren Frieden zu finden.»

* Namen geändert