Einen regelrechten Hindernisparcours haben die Dorfladen-Kunden in Riniken absolvieren müssen. Mühsam, unbequem und gefährlich sei die Situation, sagten einige gegenüber dem Fernsehsender Tele M1.

Die letzten Jahre war ihnen die Durchfahrt über das angrenzende Areal des ehemaligen Restaurants Hirschen erlaubt. Genau diesen Durchgang hatte der private Grundeigentümer während rund einer Woche gesperrt.

Anders ausgedrückt: Wegen dieses Fahrverbots lag der Dorfladen in einer Sackgasse. Die Zu- und Wegfahrt erfolgte nur noch über dasjenige Strässchen, das in spitzem Winkel in die Hauptstrasse mündet. Prekär war die Lage vor allem auch für die Lieferanten: Die Lastwagen mussten nach der Anlieferung rückwärts auf die Hauptstrasse einbiegen.

Die Gemeinde habe zwar ein Interesse daran, dass die Leute zu- und wegfahren können, sagte Vizeammann Beatrice Bürgi gegenüber Tele M1. «Der Volg ist eine Lebensader für uns.» Aber der Gemeinde seien die Hände gebunden, da sich die Strassen zum grössten Teil auf privatem Grund befinden. Warum der Anwohner, das das Fahrverbot aufgestellt hatte, wusste Beatrice Bürgi nicht. Sie kenne die Beweggründe nicht.

Entwarnung am Montag

Am Montag konnte der Gemeinderat nun Entwarnung geben: «Durchfahrt beim Hirschenplatz wieder möglich!», hiess es auf der Website der Gemeinde. Und weiter: Der Grundeigentümer sei am 25. April vom Gemeinderat aufgefordert worden, das Areal bis zum Freitag, 26. April, 16 Uhr zu räumen. «Die Durchfahrt ist ab sofort wieder möglich.» (mhu)