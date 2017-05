Es sollte am Ende nicht sein. Elena Quirici konnte am Wochenende im türkischen Kocaeli ihren Europameistertitel vom letzten Jahr nicht verteidigen. Die 23-jährige Karateka aus Schinznach-Dorf musste sich im Kampf um den Finaleinzug der Französin Alizée Agier geschlagen geben. Diese wiederum konnte sich gegen die Österreicherin Alisa Buchinger im Final nicht behaupten und wurde Vize-Europameisterin.

Elena Quirici hingegen – sie besiegte vor einem Jahr im französischen Montpellier Alisa Buchinger im Final – schaffte es letztlich gemeinsam mit der Spanierin Cristina Vizcaino Gonzalez auf den fünften Rang in der Kategorie Kumite -68 kg. Dies, nachdem sie den Kampf um Platz 3 gegen die Türkin Hafsa Seyda Burucu verlor. Dass es nicht einfach werden würde, den Europameistertitel aus dem Jahr 2016 zu verteidigen, wusste Elena Quirici bereits im Voraus. «Die Kämpferinnen sind in meiner Kategorie extrem stark, die Leistungsdichte gross», sagte sie im Vorfeld des Turniers gegenüber der az.