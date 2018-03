Die erste Mannschaft des FC Brugg startet am Dienstag, 3. April, auswärts gegen Wettingen in die Rückrunde. Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Erstes Heimspiel ist am Samstag, 7. April um 18 Uhr in Brugg.

Die erste Mannschaft des FC Windisch greift erst am 7. April ins Meisterschaftgeschehen ein, nachdem das erste Spiel vom 23. März gegen Bremgarten verschoben wurde. Das erste Spiel findet nun am Samstag, 7. April um 18 Uhr in Villmergen statt. Erstes Heimspiel ist dann am Freitag, 13. April um 20 Uhr in Windisch.