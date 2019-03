Das Erdgeschoss in der Liegenschaft an der Baslerstrasse 140 in Umiken ist kaum wiederzuerkennen: Die Wände sind neu gestrichen, in den beiden Schaufenstern werden Getränke und Lebensmittel aus Spanien und Portugal feilgeboten. Vorbei ist die Zeit, als alte Leintücher hingen, damit von aussen niemand sehen konnte, was sich im Innern des Lokals abspielt. Nur an der am Gebäude halb hochgezogenen Aussenisolation mit den vergilbten Styroporplatten, die in der Vergangenheit schon mehrmals für Schlagzeilen gesorgt hat, hat sich bisher noch nichts geändert.

Beim Betreten des neuen Ladens steht Filipa Oliveira neben der Kühlvitrine und grüsst freundlich. Vor einer guten Woche hat die 32-jährige Portugiesin den Laden zum ersten Mal geöffnet. Unter dem Namen «Sabor Ibérico» (Iberischer Geschmack) stehen spanische und portugiesische Produkte zum Verkauf. Die entsprechende Schaufensterbeschriftung folgt, sobald die Bewilligung dafür vorliegt.

Bacalhau und frische Brote

Filipa Oliveira ist 30 Autominuten von der portugiesischen Stadt Porto entfernt aufgewachsen. Auf der Suche nach Arbeit kam sie im Jahr 2006 mit ihrem Mann in die Schweiz. Seit wenigen Monaten lebt das Paar in Riniken. Zuvor war es in Villnachern zu Hause. Dass im Brugger Stadtteil Umiken ein Lebensmittelladen fehlt, ist Oliveira schon seit längerer Zeit aufgefallen. Das Lokal an der Baslerstrasse 140 mit Parkplätzen vor dem Haus erachtet sie als idealen Standort, um ihr Projekt mit den iberischen Produkten zu realisieren. «Es sind nicht nur Spanier und Portugiesen, die sich für mein Angebot interessieren, sondern auch immer mehr Schweizer», sagt sie.