Ende Juni 2018 erlitt ein historisches Flugzeug auf dem Birrfeld eine Bruchlandung . Nun wird der Fall untersucht, wie es in einem Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) heisst. Demnach driftete die Boeing Stearman nach einer normalen Landung nach rechts, überrollte mit geringer Geschwindigkeit den Pistenrand und überschlug sich kurz vor dem Stillstand. Die beiden Piloten, welche in der Maschine sassen, blieben beim Überschlag unverletzt.

An der Maschine entstanden laut Vonier in erster Linie Schäden an der Stoff- und Holzkonstruktion. Damals ging er davon aus, dass die Maschine drei Monate später, also im Oktober, wieder startbereit ist. Doch auch sieben Monate nach der Bruchlandung steht die Boeing Stearman still, wie Daniel Affolter, Präsident des Vereins Flugmuseum Altenrhein (FMA) auf Anfrage sagt. Zurzeit befinde sich die Maschine wieder im Museum. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) müsse sie erst kontrollieren und grünes Licht geben. Er schätzt, dass der Flieger Ende Februar wieder abheben kann.

Der Abtransport der beschädigten Maschine im Juli 2018: