Nach Schafsriss «Der Wolf gehört genauso zur Natur»: Schafhalter aus Thalheim wollen keinen Abschuss des Raubtiers Nachdem in Thalheim ein Schaf durch einen Wolf gerissen wurde, zeigen sich die Schafhalter eher selbstkritisch. Von einem Abschuss wollen sie dagegen nichts wissen.

Tele M1

Am Donnerstag fanden Schafhalter aus Thalheim die Überreste eines seiner Lämmer. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um einen Wolfsriss handelt. Eine DNA-Probe soll Gewissheit schaffen. Für den Halter, Thomas Hochstrasser, ist das wenig überraschend. «Es war eine Frage der Zeit bis der Wolf einmal auftaucht», sagt er dem Regionalsender Tele M1. Entsprechend sei er nicht aus allen Wolken gefallen. Ein Verlust sei es dennoch: «Man hat die Tiere gern.»

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Nutz- und Wildtiere im Aargau und seinen Grenzregionen vom Wolf gerissen. Während andere Tierhalter darin eine Gefahr sehen und den Abschuss des Raubtiers fordern, zeigt sich Hochstrasser gegenüber Tele M1 zurückhaltender: «Der Wolf gehört genauso in die Natur, wie auch der Fuchs». Dem stimmt auch Susanne Siebenhaar zu, die mit Thomas Hochstrasser die Schafe in Thalheim hält. Der Mensch habe eben schon seit jeher Angst vor dem Wolf, beispielsweise durch Märchen.

In wolfsgefährdetem Gebiet macht der Bund den Tierhaltern die Vorgabe, dass Zäune mindestens 90 Zentimeter hoch und elektrisch mit 3000 Volt gesichert werden müssen. Hochstrasser zeigt sich dazu selbstkritisch. «Ich habe die letzten Jahre auch schon gedacht, ich müsste höhere Netze kaufen.» Der Mensch sei aber bequem, er mache es erst, wenn er es das erste Mal erlebt habe, so Hochstrasser. Die kommenden Nächte werden die Schafe aber ohnehin im Stall in Thalheim verbringen. (phh)