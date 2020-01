Nach Pause: Die Authentica kommt wieder nach Königsfelden

Ein Crowdfunding war zwar erfolgreich. Trotzdem fand letztes Jahr – nach drei Durchgängen – keine Spezialitätenmesse mehr in und rund um die Klosterkirche Königsfelden statt. Dieses Jahr sieht es wieder besser aus.

«Nach einem Jahr Pause an diesem wunderbaren Ort sind wir im 2020 wieder zu Gast im Kloster Königsfelden und auf dem Legionärspfad», heisst es auf der Website von Authentica. Weitere Austragungsorte sind das Solothurner Schloss Waldegg und das Appenzeller Kapuzinerkloster.

Die Spezialitätenmesse in Brugg-Windisch findet eine Woche nach Ostern während dreier Tage, vom 17. bis 19. April, statt. Kleinproduzenten, die als Aussteller an der Messe in Königsfelden teilnehmen möchten, können sich via info@authentica.ch anmelden.

Jeweils etwa 60 engagierte Macherinnen und Macher aus Schweizer Kleinunternehmen und Familienbetrieben begrüssen die Besucher an der Authentica persönlich. Sie zeigen gerne ihre Produkte und erzählen über deren Entstehung. Während ihrer Premiere im Frühling 2016 in Brugg-Windisch zählte die Authentica-Messe an vier Tagen 2700 Besucher. Ein Jahr später waren es sogar 4500 Besucher. Im Jahr 2018 reisten bei sonnigem Wetter noch 2300 Gäste nach Königsfelden.

So sah die letzte Authentica in der Klosterkirche aus: