Mit dem Pächterwechsel im Restaurant Leue in Scherz per 1. November, über den diese Zeitung letzte Woche berichtet hat, stehen im Eigenamt Veränderungen im Gastronomie-Bereich an. «Cockpit»-Wirtin Tamara Richner und -Koch Hans Jaun verlassen den Flugplatz Birrfeld und treten in Scherz die Nachfolge von Hans Fiebig und Huanrong Ly-Lu an. Diese haben den «Leue» rund drei Jahre geführt.

Was bedeutet dieser Wechsel für das Restaurant Cockpit auf dem Lupfiger Regionalflugplatz Birrfeld? Auf die Anfrage der AZ antwortet Ursula Huber im Namen des Verwaltungsrats der im März 2016 gegründeten Restaurant Cockpit Birrfeld AG: «Tamara Richner war seit März 2016 im Restaurant Cockpit Birrfeld angestellt, zuerst als Geschäftsführerin.