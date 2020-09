«Nach oben wird gekuscht und nach unten getreten»: Sie ist die Hoffnungsträgerin der SP

Es ist nicht zu übersehen: Die SP Bezirk Brugg setzt im Wahlkampf auf den Windischer Dieter Egli als Regierungsrat und auf den Brugger Martin Brügger als bisheriger Grossrat. Genauso aktiv und präsent ist die 42-jährige Windischerin Luzia Capanni. Sie hat grosse Ambitionen, in den Grossen Rat gewählt zu werden. Der Plan könnte aufgehen: Werden Egli und Brügger als Grossräte bestätigt sowie Egli gleichzeitig als Regierungsrat gewählt, dann könnte Capanni, wenn sie denn auf dem ersten Ersatzplatz landet, für Egli in den Grossen Rat nachrutschen.

Für das Gespräch hat Luzia Capanni die Windischer Seite des Brugger Bahnhofs gewählt. Das kommt nicht von ungefähr: Einerseits will sie sich als Grossrätin dafür einsetzen, dass das Gebiet «Bachthale» gleich hinter dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch Standort der neuen Mittelschule wird.

Politisch aktiv ist die zweifache Mutter Luzia Capanni seit 2017. Für die SP sitzt sie seither im Einwohnerrat Windisch. Damals wurde sie auf Anhieb und mit viertbestem Resultat in das Parlament gewählt. Seit 2019 hat sie das Fraktionspräsidium inne. Obwohl sie «schon immer die SP gewählt hat», ist sie erst seit gut fünf Jahren Parteimitglied. Vor zehn Jahren kehrte sie von ihren Auslandaufenthalten in Lateinamerika und Spanien, wo sie Ethnologie, Soziologie und Politologie studierte, in die Schweiz zurück. Seit acht Jahren lebt sie mit ihrem Ehemann sowie ihrem Sohn und ihrer Tochter im Primarschulalter in Windisch. Hier wollte sie die Politik aktiv mitgestalten.

Nun strebt die Fachmitarbeiterin Integration der Stadt Baden den Sprung in den Grossen Rat an. Hauptgrund für die Kandidatur: «Ich bin beruflich im Sozialbereich tätig und kann direkt erfahren, welche Folgen und Auswirkungen die Spar- und Abbaupolitik im Kanton auf die Menschen hat. Es ist unwürdig, wie mit Menschen umgegangen wird, die wenig Macht, Rechte und Geld haben», sagt Capanni. «Nach oben wird gekuscht und nach unten getreten.» Wenig anfangen kann sie mit dem Trend, den Service public zu reduzieren und diesen zu einem Service privé zu machen.