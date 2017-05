Bei der Präsentation des Jahresberichts vom Kinderheim Brugg schauten der Gesamtleiter Rolf von Moos und der Vizepräsident des Stiftungsrats Thomas Wymann auf das aktuelle Jahr. Im August steht beim Kinderheim Brugg die Übernahme des Schulheim Stift Olsberg im unteren Fricktal an.

Das Schulheim wurde bisher vom Kanton verwaltet, per 1. August wird es an die Stiftung Kinderheim Brugg überführt. Das Schulheim befindet sich in einem Kloster in Olsberg und ist für Kinder und Jugendliche, die in der Regelschule oder in ihrer Familie nicht mehr tragbar sind.

Vermehrt Synergien nutzen

Das Konzept des Schulheims werde ähnlich bleiben, sagt Gesamtleiter Rolf von Moos. Er weiss, dass die Angestellten lieber beim Kanton geblieben wären. Doch der Vizepräsident des Stiftungsrats, Thomas Wymann, ergänzte: «Es war ein achtmonatiger Prozess, bei dem es darum ging, sich zu finden, sich aneinander zu gewöhnen und sich kennenzulernen, wir sind auf gutem Weg.» Sämtliche Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern des Stifts Olsberg wurden neu aufgesetzt. Es haben alle wieder unterschrieben, ausser der Standortleiter und eine Person, die sowieso gegangen wäre, sagte von Moos. Mit der Übernahme wolle man vermehrt Synergien nutzen, betonte er. Bis jetzt können die Kinder und Jugendlichen im Stift Olsberg über die Ferien und an Wochenenden nicht bleiben. Weil das Kinderheim Brugg das ganze Jahr über einen 24-Stunden-Betrieb hat, soll es in Zukunft möglich sein, dass Kinder, die im Stift Olsberg leben und an den schulfreien Tagen nicht nach Hause können, in dieser Zeit nach Brugg kommen.

Mit der Übernahme stehen dem Kinderheim Brugg ab dem Sommer 124 Betreuungsplätze zur Verfügung. Weil in Brugg zudem die neue Wohngruppe «Mars» eröffnet wird, steigt die Mitarbeiterzahl von 145 auf 185. Ebenfalls im Sommer stehen beim Kinderheim einige Umzüge an. An der Habsburgerstrasse 20 bezieht das Kinderheim zwei neue Häuser. Damit kann man künftig auf die beiden Mietwohnungen an der Habsburgerstrasse 50C verzichten.

2016 im Zeichen des Jubiläums

2016 war das 150-Jahr-Jubiläum das grosse Thema des Kinderheims. Es gab eine grosse Jubiläumsfeier im Campussaal, einen Tag der offenen Tür im Kinderheim, ein internes Kinderfest und als Schlusspunkt des Jubiläumsjahrs ein Treffen für ehemalige Mitarbeiter und Bewohner. Ausserdem kam eine 160-seitige Jubiläumsschrift mit Geschichten rund ums Kinderheim Brugg heraus.

Unfreiwillig geriet das Kinderheim vergangenes Jahr in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, welche Kosten die Betreuung auf der Notfallstation verursacht. Drei afghanische Kinder kamen in die Notfallgruppe, nachdem ihre Mutter vom Ehemann ermordet wurde. Die Kinder kosten pro Monat rund 57 000 Franken. Daher ging beim Regierungsrat eine Interpellation ein. Diese ist noch immer hängig. In den 19 Jahren, in denen er beim Kinderheim arbeite, habe er schon viel erlebt, aber was er bei der Diskussion um die drei Kinder gehört habe, verursachte auch bei ihm Augenwasser, erzählte von Moos rückblickend. Kinder aus Flüchtlingsfamilien werden in Zukunft wohl ein noch grösseres Thema im Kinderheim, vermutete er: «Die Probleme werden vielfältiger, wenn die Welt dynamischer wird.»

Obwohl das Kinderheim 2016 eine hohe Auslastung verbuchte, machte es 32 000 Franken Betriebsverlust. Das ist auf 9,1 Millionen Franken Umsatz gesehen ein kleiner Betrag, doch von Moos sagte klar: «Mit weiteren Sparmassnahmen schaffen wir es nicht mehr, die Zitrone ist ausgepresst.» Der einzige Ort, an dem man noch sparen könne, seien die Personalkosten, doch für einen 24-Stunden Betrieb brauche es viele Leute, erklärte er weiter.