Nach Fusion mit Schinznach-Bad: Stadt Brugg beantragt günstigeren ÖV-Preis

AZ-Leser Paul Brünisholz ärgerte sich: Es ist im Moment günstiger, nach Villnachern – eine andere Gemeinde notabene – zu fahren, als nach Schinznach-Bad, das zur Stadt gehört. Jetzt zeichnet sich aber Besserung ab. «Der Zeitungsartikel in der ‹Aargauer Zeitung›, der durch den Leserbrief von Herrn Brünisholz ausgelöst wurde, und die Aussagen von Frau Moritz, der stellvertretenden Geschäftsführerin des Tarifverbunds A-Welle haben dazu geführt, dass man bei der A-Welle-Geschäftsstelle einen Antrag bezüglich Zoneneinteilung stellt», sagt Fusionsprojektleiter Daniel Rohrer auf Anfrage. «Der entsprechende Antrag der Stadt ist gegenwärtig in Vorbereitung.»

Nicht verändern wird sich die Bus-Anbindung. Die direkte Weiterführung der Buslinie von der Haltestelle Kurzentrum bis zum Bahnhof Schinznach-Bad ist gemäss Rohrer nicht möglich. «Die Strasse in diesem Bereich ist dafür ungeeignet.» Heisst: Der Bus müsste nach der Haltestelle Kurzentrum zurück zur Abzweigung an der Hauptstrasse fahren und dann den Weg Richtung Schinznach-Bad einschlagen. «Dieser Umweg führt aber dazu, dass der Bus nicht mehr sinnvoll in den Fahrplan eingebunden werden kann», erklärt Rohrer. «Aus diesen Gründen muss vorerst auf eine Verlängerung der Buslinie verzichtet werden.»

Die Datenbanken wurden zusammengeführt

Seit der Fusion von Brugg und Schinznach-Bad konnte die Verwaltung in der Stadt ein paar positive Rückmeldungen von Bürgern aus Schinznach-Bad verbuchen. «Offenbar hat man nicht überall erwartet, dass unsere Mitarbeitenden sich so schnell für den neuen Ortsteil verantwortlich fühlen und auch sofort offene Fragen klären konnten», sagt Rohrer. «Ich darf diesbezüglich meinen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung ‹ein Kränzchen winden›.» Es mache Freude, wie der Zusammenschluss der beiden Gemeinden von den Mitarbeitenden umgesetzt wurde. Negative Meldungen habe er als Projektleiter bisher keine bekommen.

In den letzten zwei Monaten seien die Datenbanken – insbesondere das Einwohnerregister und die Objektdatenbank des Gebäuderegisters – zusammengeführt worden. Die bisherigen separaten Datenbanken mussten bis und mit dem 31. Dezember 2019 im Einsatz bleiben, damit die statistischen Werte per Ende Jahr für die beiden Gemeinden zur Verfügung standen. «Heute sind alle Datenbestände zusammengeführt und die Abteilungen arbeiten jeweils in einem System für die gesamte, grössere Stadt», sagt Rohrer. Auch das Grundbuch sei erst nach dem Gemeindezusammenschluss an die neue Situation angepasst worden. Unterdessen ist der Ortsteil Schinznach-Bad auch dort in der Stadt Brugg integriert.

Dazu gab es mehrere kleinere Aufträge zum Erledigen. Zum Beispiel wurden Telefonverträge der Gemeinde Schinznach-Bad, die bis Ende Jahr wie bisher fakturiert wurden, in Rahmenverträge der Stadt integriert. Oder die nicht mehr benötigten Postfachschlüssel wurden retourniert. Eine geleaste Frankiermaschine wurde ebenfalls zurückgegeben. IT-Geräte wurden in die Büros nach Brugg gezügelt.

Gegenwärtig wird für die Gemeinde Schinznach-Bad die Jahresrechnung 2019 erstellt. «Diese wird zusammen mit dem Rechenschaftsbericht und der Jahresrechnung der Stadt Brugg dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt», erklärt Daniel Rohrer.

Als letzte grosse Pendenz neben den Arbeiten, die erst nach dem erfolgten Zusammenschluss erledigt werden konnten, nennt Rohrer die vertragliche Situation rund um das Schützenhaus im Ortsteil Scherz der Gemeinde Lupfig. Beide ehemaligen Vertragsgemeinden Scherz wie Schinznach-Bad haben mit einer anderen Gemeinde fusioniert. Sowohl die Gemeinde Lupfig wie auch die Stadt Brugg sind dabei in die bestehenden Verträge eingetreten. Ein vertragsloser Zustand liegt entsprechend nicht vor. «Daher hatte diese Pendenz nicht die oberste Priorität», sagt Rohrer. «Trotzdem ist es wichtig, dass nun die neu entstandene Situation zwischen den Gemeinden Lupfig und Brugg vertraglich richtig und verständlich fixiert wird. Diese Pendenz wird in den nächsten Wochen erledigt.»

Neugestaltung der Website steht noch aus

Noch nicht erledigt wurde die Neugestaltung der Website der Stadt. Ursprünglich war vorgesehen, die neue Website per Zusammenschluss aufzuschalten. Gemäss Rohrer fehlten dafür aber in den letzten Monaten die personellen Ressourcen. «Der Stadtrat wird über das weitere Vorgehen in den nächsten Wochen entscheiden. Die Erneuerung der Website steht dabei ausser Frage», verspricht er.

Unklar ist noch die künftige restliche Nutzung des ehemaligen Gemeindehauses in Schinznach-Bad. Die Musikschule nutzt bereits einen Teil der Räume. «Offen sind momentan zudem Fragen der Schulraumplanung der ganzen Stadt Brugg und auch bezüglich des Angebots von schulergänzenden Tagesstrukturen im Ortsteil Schinznach-Bad», sagt Rohrer. Diese werden gegenwärtig bearbeitet. Ziel sei, dass die weitere Nutzung des bisherigen Gemeindehauses langfristig und nachhaltig geplant werden kann. Dafür nehme man sich genügend Zeit.