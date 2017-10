Andrea Weber fragte danach ein Ehepaar in einem vorbeifahrenden Auto um Hilfe, da sie selber zu weit von ihrem eigenen Auto entfernt war. Das Paar zögerte nicht, fuhr Andrea Weber und ihre kranke Hündin bis zum Auto der Halterin. Von dort aus brachte Andrea Weber ihr Tier zum Arzt. Dieser röntge die Hündin, konnte eine Magendrehung ausschliessen. Canea erhielt eine Bluttransfusion.



Halterin will zur Ruhe kommen

Trotzdem verstarb die Hündin noch am selben Abend. Sie sei friedlich eingeschlafen. Im Beitrag von Tele M1 konnte die Besitzerin noch nicht sagen, warum das Tier sterben musste. Am Montag wollte sie gegenüber der AZ keine Stellung mehr nehmen. «Ich möchte keine Angaben mehr machen und zur Ruhe kommen», bat die Hundehalterin. Canea sei ihr «Seelenhund» gewesen, «ihr Leben», sagt Andrea Weber im Fernsehen. Viel Kraft gibt ihr im Moment der zweite Hund Spike.

Nach dem Drama um Canea startete sie auf Facebook einen Aufruf, um das Ehepaar, das in der Not ausgeholfen hatte, zu finden. «Ich möchte mich noch einmal bei ihnen bedanken», schreibt sie. Das sei ihr wichtig. Sie hofft, dass sich «die netten Menschen» trotzdem noch melden, auch wenn Canea inzwischen verstorben ist. Stand Montag wurde der Beitrag 1650-mal geteilt, in der Schweiz, sogar bis nach Deutschland. Ob sie das Ehepaar bereits gefunden hat, wollte Andrea Weber ebenfalls nicht sagen. Das Paar war gemäss Angaben von Weber in einem silbrigfarbigen Geländewagen unterwegs. An der Hecktüre sei das Ersatzrad montiert gewesen.