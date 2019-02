Ein wenige Meter kurzer Abschnitt des Trottoirs ist gesperrt im Bereich der alten Aarebrücke in Brugg, der Belag ist entfernt. Einer Passantin sind die Bauarbeiten aufgefallen diese Woche. Sofort hat sie an die Diskussionen um die Pflastersteine denken müssen Mitte des letzten Jahres. Ob ein Zusammenhang besteht, fragte sie sich. Tatsächlich, lautet die Antwort. Erstellt wird derzeit eine Musterfläche in der Vorstadt, erklärt auf Nachfrage Stefan Zinniker, Bereichsleiter Tiefbau bei der Abteilung Planung und Bau in Brugg.

Er verweist auf die Vorgeschichte: Ende Juni 2018 führte das Projekt «Vorstadt und Baslerstich» zu einer lebhaften Debatte im Brugger Einwohnerrat. Angenommen wurden schliesslich die Kredite für den Ausbau des Baslerstichs sowie für die Abdichtung der Aarebrücke. Zurückgewiesen wurden dagegen die 770'000 Franken für die Sanierung der Kantonsstrasse.