Vor den Festtagen kündigte der Windischer Schulleiter Philipp Grolimund per Ende Schuljahr, am Donnerstagabend – knapp eine Stunde vor dem Neujahrsapéro der Gemeinde Windisch – wurde bekannt, dass auch Schulpflegepräsidentin Judith Zürcher und Schulpflegemitglied Mirjam Oertli den Bettel hinwerfen. Den Entscheid, per Ende Januar die Schulpflege zu verlassen, haben Judith Zürcher (SP) und Mirjam Oertli (FDP) offenbar bereits zwischen Weihnachten und Neujahr gefällt. «Die Situation innerhalb der Schulpflege hat sich verschärft», begründet Judith Zürcher ihren Entscheid. Die Vorstellungen davon, wie eine Schule gepflegt werden solle, seien auseinandergerückt. «Das führte zu einer Polarisierung. Das ist nicht konstruktiv, hilft der Schule nicht. Wenn ich zur Polarisierung beigetragen habe und jetzt mit meinem Rücktritt zur Entschärfung der Situation mithelfen kann, dann tue ich das», sagt Zürcher. Sie und Oertli seien anderer Ansicht gewesen als die anderen Schulpflegemitglieder, wie die Aufgabenteilung und die Kompetenzen auszusehen haben. «Uns war wichtig, den Lehrpersonen zuzuhören. Zu merken, was sie brauchen, und ihre Meinung in unsere Entscheide einzubeziehen», sagt Zürcher. Das sei wesentlich für eine gute Schule, nur gemeinsam seien die Herausforderungen zu schaffen. Sie wird konkreter: «Wir waren uns in der Schulpflege nicht einig, wie wir mit den Meinungen unserer Schulleitungen umgehen wollen.»Der Entscheid, zurückzutreten, sei ihr aufgrund der Rückmeldungen der Lehrpersonen schwergefallen. Von ihnen spürte sie grosse Unterstützung und auch die Lehrpersonen hätten sich von ihr verstanden gefühlt. «Leid tut mir auch, dass der Ruf der Schule Windisch nun unter dem Ganzen leidet», betont Zürcher.

Kleine Anfrage als Ursprung Gemäss der Schulpflegepräsidentin und ehemaligen Schulleiterin Judith Zürcher habe die interne Krise im Herbst nach der kleinen Anfrage von CVP-Einwohnerrat Toni Burger ihren Lauf genommen. Dieser vorausgegangen war eine Geschichte über drei Kinder aus dem kleinen Kindergarten, die am Donnerstagnachmittag den grossen Kindergarten besuchen durften, damit sie in dieser Zeit betreut sind, während ihre Eltern arbeiten. In der kleinen Anfrage kritisierte Toni Burger, dass die Schulpflegepräsidentin Entscheide treffe, ohne die übrigen Mitglieder der Schulpflege zu informieren. Weiter wollte Burger wissen, ob der Vorsteher des Ressorts Schule, Gemeinderat Bruno Graf (SP), die Behörde an den Sitzungen der Schulpflege vertrete. In der Beantwortung hiess es, dass die Schulpflege bezüglich dieses Falls mit der Betreuung der drei Kinder zu spät informiert worden sei. Deshalb wollte man das Kommunikationsproblem intern angehen. Und Bruno Graf gab bekannt, dass er teilweise an den Sitzungen teilnimmt, die Schulpflege eine eigenständige Behörde sei.