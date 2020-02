Nach dem Einkauf bleibt das Wägeli stehen – so sieht die Situation in der Region Brugg aus

Das Bild kann sich wiederholen – vor allem an den Wochenenden: Zwischen Lifttüre und Toilette im Parkhaus Eisi in Brugg steht ein verlassenes Einkaufswägeli. Dieses stammt aus dem wenige hundert Meter entfernten Einkaufszentrum Neumarkt. Auch andernorts auf den Gemeindegebieten Brugg und Windisch sind dann und wann Einkaufswägeli zu sehen, die nach dem Gebrauch an erstbester Stelle deponiert wurden.

Wie kommen die verwaisten Einkaufswägeli wieder zurück? Stellen sie ein Problem dar und ist gar Handlungsbedarf angezeigt? Daniela Lüpold von der Unternehmenskommunikation der Migros Aare kennt die Situation – vor allem aus Städten, grossen Wohnquartieren oder eben auch dem Neumarkt. Es komme ab und an vor, dass Kundinnen und Kunden ein Wägeli mit nach Hause nehmen. Besonders im Sommer sind sie ein beliebtes Transportmittel.

Einige Wägeli werden dann gleich wieder für den nächsten Einkauf eingesetzt, andere werden im Umfeld der Filiale wiedergefunden. Die Migros erhält in der Regel eine Meldung per Telefon, E-Mail oder am Kundendienst. Ein Mitarbeiter der Filiale kann das verwaiste Einkaufswägeli in der Folge wieder abholen. Eine Statistik werde zwar keine geführt, dieser Fall trete aber nicht sehr häufig auf, stellt Daniela Lüpold fest. Die Migros Aare sehe die Lage deshalb gelassen und plane auch keine Massnahmen.

Für Regionalpolizei besteht kein Handlungsbedarf

Auch die Regionalpolizei (Repol) Brugg stuft die Problematik mit den Einkaufswägeli als gering ein in der Region. «Bei uns gingen bis anhin keine Meldungen ein, wonach in dieser Angelegenheit polizeilicher Handlungsbedarf bestehen würde», sagt André Scheidegger, Chef-Stellvertreter II. Ein entsprechendes Gemeindegesetz zum Büssen solcher Vorfälle bestehe nicht und sei nicht angedacht. Falls jemand ein solches Wägeli mitnehmen würde, ergänzt Schei­degger, könnte der Besitzer Strafanzeige einreichen.

Anders als in Brugg sorgte das Thema in Spreitenbach für Diskussionsstoff in den letzten Jahren. Viele Wägeli blieben nach dem Einkauf irgendwo im Dorf stehen.

In Spreitenbach müssen Diebe mit Busse rechnen

Die Verantwortlichen des dortigen Einkaufszentrums haben reagiert. Auf dem Shoppi-Tivoli-­Areal wurden Verbotsschilder angebracht mit dem Hinweis, dass ein Entwenden von Einkaufswagen strafbar ist und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht wird. Allerdings kam die Botschaft nicht bei allen Kunden an. Zusammen mit der Gemeinde wurde deshalb nach Lösungen gesucht. Entschieden wurde, das Polizeireglement anzupassen. Das heisst: Wird ein Einkaufswägeli-Dieb nun auf frischer Tat ertappt, muss er mit einer Busse von 200 Franken rechnen.