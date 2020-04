Nach dem Bau der neuen Stromleitung: Ferienhaus-Stiftung verschenkt ihren Notstromgenerator

Mit dem Brugger Ferienhaus Salomonstempel in der Toggenburger Gemeinde Hemberg verbinden viele Kinder und Erwachsene schöne Erinnerungen an Lager in der Natur oder an private Feste. Zum Aufenthalt im Kurhaus (Baujahr ca. 1830) gehört jeweils auch ein sparsamer Umgang mit dem Duschwasser, damit es für alle reicht sowie eine prekäre Stromversorgung. Das ändert sich nun.

Seit der pensionierte Lehrer Andres Schifferle vor vier Jahren das Präsidium des Stiftungsrats übernommen hat, sind nicht nur die Website des Ferienhauses und der Buchungskalender modernisiert, sondern auch die Erneuerungen der Infrastruktur aufgegleist worden. Die Stiftungsratsmitglieder Urs Herzog, Willi Kohler und SP-Stadtrat Willi Däpp bringen sich bei diesen Themen ebenfalls ein.

Lokale Feuerwehr liefert mit Nottransporten Wasser

Die Liegenschaft, die der Stiftung gehört, liegt abseits des Siedlungsgebiets auf 1138 Meter über Meer. Während früher der gesamte Stadtrat dem Stiftungsrat angehörte, ist heute nur noch ein Stadtratsvertreter Mitglied. Die Stadt ist aber weiterhin Partner, kümmert sich um die Vermietung und die Buchhaltung des Salomonstempels. Der städtische Werkdienst geht zweimal pro Jahr ins Ferienhaus, wo er Reparaturen und Umgebungsarbeiten erledigt. Rund 15'000 bis 20'000 Franken kostet der jährliche Unterhalt der Liegenschaft inklusive Notstromgenerator. Wie die benachbarten Bauernhöfe wird der Salomonstempel über eine eigene Quelle mit Wasser versorgt, was vor allem bei Trockenheit ein Problem ist. Manchmal muss die lokale Feuerwehr Wasser mittels Nottransporten anliefern.

«Wir sind daran, die Strom- und Wasserversorgung zu erneuern», sagt Urs Herzog, der für dieses Projekt zuständig ist. Die Strommasten verschwinden und die Stromversorgung soll bis im Sommer mittels eines erdverlegten Kabels erfolgen. Das Bewilligungsverfahren war aufwendig, da der Graben in einem hochsensiblen Hochmoorgebiet zu liegen kommt. In die danebenliegende Pflugrinne wird eine neue Wasserleitung verlegt. Dadurch wird das Ferienhaus an die Wasserversorgung der Gemeinde Hemberg angeschlossen.