Nach Chat mit 14-Jähriger wartete am Treffpunkt die Polizei

Paul (alle Namen geändert) legte seine Absichten schnell offen. In einem Chat schrieb er «aline14» an und kommunizierte zuerst dort und später via WhatsApp mit dem Mädchen. Er erzählte ihr von sexuellen Fantasien. Paul schickte «aline14» auch zwei Fotos seines erigierten Penis. Im Herbst 2017 wollte er das Mädchen treffen. Er klingelte an der Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem sie sich verabredet hatten. Doch anstatt «aline14» wartete dort die Kantonspolizei Aargau auf Paul und nahm ihn fest. Seine Chatpartnerin war kein 14-jähriger Teenager sondern ein Polizeibeamter der Bundeskriminalpolizei.

Paul war damals 36 Jahre alt und damit mehr als doppelt so alt wie «aline14». Er habe im Chat nicht gezielt nach Minderjährigen gesucht, beteuerte er vor dem Bezirksgericht Brugg. Aber klar, wenn im Chatnamen 14 stehe, müsse man davon ausgehen, dass es sich um das Alter handle, räumte er ein, um sogleich anzufügen, dass er nicht prinzipiell das Bedürfnis habe, Minderjährige anzuschreiben.

Deshalb, so Paul vor Gericht, brauche er auch keine Hilfe oder Therapie. Das Klicken der Handschellen sei seine persönliche Therapie gewesen. Er wolle das nicht noch einmal erleben und noch tiefer sinken. «Ich werde nie mehr Kontakt zu einer Minderjährigen aufnehmen oder einen Chat anrühren. Ich habe kein Verlangen danach.»