Am vorletzten Freitagabend kam es auf einem Parkplatz am Rosengartenweg in Brugg zu einem blutigen Streit unter Asylbewerbern. Die Polizei nahm sechs Eritreer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren in Gewahrsam. Ein 19-Jähriger wies eine stark blutende Wunde auf und musste noch in der Nacht notoperiert werden.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete ein Verfahren. Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Eritreer, war auf der Flucht und zur Verhaftung ausgeschrieben.

Inzwischen konnte der Tatverdächtige verhaftet werden, sagt Fiona Strebel, Sprecherin der kantonalen Staatsanwaltschaft, auf Anfrage am Mittwoch. Entdeckt worden sei der junge Mann am Wochenende in Deutschland im Raum Aachen als blinder Passagier in einem Lastwagen. «Das Bundesamt für Justiz hat bereits ein Auslieferungsersuchen gestellt», fährt Fiona Strebel fort.

Genaue Angaben darüber, warum es in Brugg zur Auseinandersetzung kam und warum die Situation unter den Landsmännern schliesslich eskalierte, können laut Fiona Strebel nach wie vor keine gemacht werden, weil der Beschuldigte noch nicht befragt werden konnte. Fest steht, dass die Asylbewerber aus verschiedenen kantonalen Unterkünften stammten. Details über die Tatwaffe – und ob diese bereits gefunden wurde – werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine bekannt gegeben.