Nach 45 Jahren ist Schluss: Der dienstälteste Brugger Wirt tritt ab

Dass Rolf Irion überhaupt am 1. November 1975 in Brugg den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, ist der Frau seines früheren Chefs in Winterthur zu verdanken. Die gebürtige Bruggerin wies den gelernten Konditor-Pâtissier darauf hin, dass das Café Baur, das sich im heutigen Mobilezone-Gebäude befand, zur Miete ausgeschrieben war. Der zielstrebige Berufsmann sah sich das Lokal im Prophetenstädtchen an und mietete gleich die ganze Liegenschaft, in die er selber einzog und seinem Personal Zimmer anbot.

Der Gebäudekomplex Neumarkt 2 und 3 wird in den nächsten eineinhalb Jahren im grossen Stil umgebaut und modernisiert. Gewerbe- und Büroräumlichkeiten in den oberen Etagen verschwinden und machen Platz für über 20 Mietwohnungen. Am Standort des Gartenbistros soll das Baustellendepot eingerichtet werden. Noch geniessen bei schönem Wetter zahlreiche Gäste auf dem Neumarktplatz vor dem «Irion» die letzten warmen Sonnenstrahlen. Die beiden gebürtigen Tamilen sind aufmerksame Kellner. Es herrscht ein familiäres Ambiente.

Es gibt wohl nur wenige Leute in der Region Brugg, die in den letzten 45 Jahren nie bei Rolf Irion eingekehrt sind. Denn der gebürtige Seuzacher war mit seinem Gastroangebot an insgesamt vier Standorten in der Innenstadt aktiv. Ende Oktober läuft der letzte Mietvertrag für das Bistro im Neumarkt 2 aus und der 76-jährige Wirt muss seine beiden treuen Angestellten Arichanthira Visuvalingam und Delaxsan Thedsanamoorthy entlassen.

Er arbeitete in Australien und reiste mit dem Auto nach Hause

Schon damals verfügte der Jungunternehmer über viel Lebenserfahrung. Denn im Alter von 23 Jahren war er nach Australien ausgewandert, wo er während vier Jahren in Melbourne in einer Hochzeitstorten-Firma arbeitete. «Die Torten bestanden in der Regel aus lange haltbaren Früchtekuchen. Der unterste Stock wurde an der Hochzeit gegessen, der zweite am ersten Hochzeitstag und der dritte nach der Geburt des ersten Kindes», erzählt Rolf Irion schmunzelnd beim Gespräch mit der AZ und blättert in alten Fotoalben.

Mehr oder weniger auf dem Landweg fuhr er mit seiner damaligen Verlobten und einem ausgebauten Landrover von Australien aus während sechs Monaten nach Winterthur zurück. Als das Paar im heutigen Sri Lanka etwa einen Monat lang auf das eingeschiffte Auto warten musste, kam es mit der Bevölkerung in Kontakt. Dabei lernte es nicht nur die gute Küche der Tamilen, sondern auch ihre vorbildliche Arbeitsmoral kennen. Für Rolf Irion war es deshalb später ein logischer Schritt, Tamilen, die in die Schweiz kamen, einen Job anzubieten. «Das waren oft langjährige Arbeitsverhältnisse. So arbeitet etwa Arichanthira Visuvalingam bereits seit 1989 bei mir», betont Irion.

In Brugg wehte dem frischen Pächter, der seine Verlobte Maja inzwischen geheiratet und mit ihr eine Familie gegründet hatte, ein kühler Wind entgegen, auch weil das Café Baur vor seiner Ankunft zu einem Drogenplatz verkommen war. «Die Drögeler waren wir zwar sehr bald los, doch bis die alten Stammgäste wieder Fuss fassten, ging es lange», liess sich Rolf Irion in einem alten Zeitungsartikel zitieren. Nachdem die Liegenschaft verkauft wurde, entschloss er sich, sein Geschäftsdomizil im Oktober 1982 in den neu eröffneten Neumarkt 2 zu verlegen.