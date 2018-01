Sei es als Samichlaus verkleidet mit dem Christkind auf dem Kutschbock oder als glücksbringender Kaminfeger: Überall dort, wo Briefträger Daniel Tschabold (43) jeweils zum Jahresende in Hausen klingelte, wurde er herzlich empfangen. Nach 20 Jahren ist nun Schluss mit dieser vielfach lieb gewonnenen Tradition: am Samstag verteilte er zum letzten Mal die Post mit Ross und Kutsche. Als «Glücksbringer mit 1 PS» wurde er in der «SonntagsZeitung» porträtiert.

Daniel Tschabold arbeitet seit nunmehr einem Jahr in Döttingen-Klingnau. Anfänglich sollte er für einen verunfallten Kollegen einspringen, jetzt ist das untere Aaretal sein Arbeitsplatz. Ob er seine Tradition dort einführen wird, weiss er noch nicht.