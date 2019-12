Nach 12 Jahren: Suppenbar «Souperbe» schliesst ihre Türen

Künftig will sich Soland auf den Laden konzentrieren und vor allem auch Kunsthandwerkern eine Verkaufsplattform bieten. Angedacht ist, den neuen Laden von Dienstag bis Freitag jeweils ab 12 Uhr und am Samstag den ganzen Tag zu betreiben.

Die drei Angestellten mit insgesamt 230 Stellenprozenten haben die Kündigung erhalten. Mit dem Suppenladen zieht Soland im April 2020 an die Hauptstrasse 17 um, in die Räumlichkeiten, die sie schon 2015 gerne bezogen hätte, wenn ihr die Mobiliar-Versicherung nicht zuvorgekommen wäre.

Doch nun hat sich die 53-Jährige aus dem Ortsteil Wil in der Gemeinde Mettauertal zu einem Strategiewechsel entschieden. Das Restaurant an der Storchengasse wird Ende März 2020 geschlossen.

In der Alten Post an der Hauptstrasse 12 betreibt Lucie Soland ausserdem seit Mai 2015 als Zwischennutzung jeweils von Donnerstag bis Samstag einen Suppenladen unter dem Motto «Kochen, Schenken, Geniessen». Erst kürzlich hat sie den Mietvertrag mit der Stadt Brugg um ein Jahr verlängert.

Mit ihren qualitativ hochwertigen und nicht alltäglichen Suppenbar-Köstlichkeiten hat sich Lucie Soland in der Stadt Brugg seit September 2008 einen guten Namen gemacht. Wer regelmässig im Lokal an der Storchengasse 8 einkehrt, weiss, dass es hier mit frischen Salaten und feinen Crêpes noch mehr als reichhaltige Suppeneintöpfe gibt.

Die Versicherungsgesellschaft wird ein neues Büro ganz in der Nähe mieten: an der Laurstrasse 10, wo auch der Schweizer Bauernverband sein Domizil hat. Der Umzug ist im Februar 2020 geplant.

Neu werden im Aussendienstbüro vier statt drei Mitarbeitende tätig sein. «Die Räumlichkeiten sind heller und weisen zudem auch ein separates Sitzungszimmer auf», nennt Fisler einen Vorteil. «Und wir profitieren von der Infrastruktur des Bauernverbands, die wir mitbenützen können.»

Der Umzug in das nur 240 Meter – oder 3 Gehminuten – entfernte Lokal erfolgt übrigens an einem Tag. «Der Betrieb in unserem Aussendienstbüro wird natürlich gewährleistet», versichert der Generalagent. «Das heisst, unsere Kundinnen und Kunden werden auch an diesem Sondertag in gewohnter Mobiliar-Qualität bedient.»

Das sind die Aargauer Gastro-News 2019