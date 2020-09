NAB verwaltet grossen Teil des Stadtvermögens – was bedeutet das Aus der Bank für Brugg?

Die Hiobsbotschaft der Grossbank Credit Suisse (CS) von vergangener Woche löste bei den Mitarbeitenden der Neuen Aargauer Bank (NAB) und deren Kunden grosse Verunsicherung aus. Auch die Stadt Brugg ist von dieser Veränderung in der Bankenlandschaft im Kanton Aargau betroffen. Stadtschreiber Matthias Guggisberg sagt: «Abgesehen vom bedauerlichen Verlust eines Stücks Aargauer Identität, wird die vollständige Eingliederung der NAB in die CS für die Stadt Brugg zu einem substanziellen Ertragsrückgang bei den Aktiensteuern führen.» Daran werde auch die in Aussicht gestellte Stärkung des Kundendiensts am Standort Brugg nichts ändern. Als der Brugger Stadtrat zur Kleinen Anfrage von Grüne-Einwohnerrat Yves Gärtner betreffend Kapitalanlagen der Stadt Mitte August Stellung nahm, ahnte er noch nicht, dass die NAB verschwinden wird. Der Lokalpolitiker wollte von der ­Exekutive nämlich nicht nur wissen, wo und wie das beträchtliche Vermögen der Stadt Brugg angelegt ist, sondern auch, ob Anpassungen bei der Anlagestrategie im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der UNO denkbar seien.

Stadt muss Gemeindegelder risikoarm anlegen In seiner Antwort verweist der Stadtrat zuerst auf die Rand­bedingungen in der Finanzverordnung, in der steht: «Soweit Gemeindegelder nicht für die Finanzierung eigener Vorhaben oder die Rückzahlung von Schulden eingesetzt werden können, sind sie zu marktüblichen Konditionen und risikoarm anzulegen.» Aufgrund der tiefen Ertragskraft bei den Steuern ist die Einwohnergemeinde Brugg auf einen substanziellen Beitrag aus der Vermögensanlage angewiesen, um damit das Defizit aus der betrieblichen Tätigkeit in der Erfolgsrechnung auszugleichen oder abzufedern. Ohne die Vermögenserträge wären laut dem Stadtrat ein höherer Steuerfuss und/oder Abstriche am Leistungsangebot (Sicherheit, Bildung, Freizeit, Kultur) sowie beim Unterhalt der Infrastruktur (Aufträge ans Gewerbe) unumgänglich. Die Anlagestrategie der Einwohnergemeinde Brugg orientiere sich im Wesentlichen an den Kriterien BVV2 für Pensionskassen, heisst es in der Antwort weiter. Beauftragt mit je einem Vermögensverwaltungsmandat sind die beiden in Brugg ansässigen Banken Aargauische Kantonalbank (AKB) und NAB. Der aktuelle Stand der Mandate ist jeweils im Rechenschaftsbericht im Bilanzkonto einsehbar. Per Ende 2019 betrug das gesamte Nettovermögen der Einwohnergemeinde Brugg knapp 90 Millionen Franken.