Was nur hat das trächtige Rind Belinda entdeckt, als es im Sommer unglücklich in ein tiefes Loch auf einer Wiese in Habsburg gefallen ist? Seither rätseln die Einwohner, die Kantonsarchäologen und Vertreter von Pro Natura, was da in sechs Meter Tiefe unter der Erde schlummert.

Rückblick: Vor über einem Jahr erwarb Pro Natura Aargau das Stück Land mit dem Erdloch an der Unteren Lättenstrasse aufgrund der Annahme, dass es sich um eine Doline, ein natürliches Erdloch, handelt. Diese wollte man der interessierten Bevölkerung zugänglich machen. Nach der Rettungsaktion von Belinda entdeckte Bauer Reutimann am Grund des Erdlochs gewölbekellerartige Strukturen und Holzbalkenverstrebungen. Der Fall war klar: Um eine Doline handelt es sich also nicht.