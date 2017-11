Bei diesem 91 Minuten dauernden Liebesdrama können sich die Musiker austoben. Die Vertonung ist ganz unterschiedlich. Einige Personen werden durch ein Instrument dargestellt, zum Beispiel die Frau durch die Klarinette und der Mann durch die Posaune. Manche Szenen werden eins zu eins vertont. Das heisst, wenn der Schauspieler zehn Sekunden auf die Hupe drückt, erklingt ein zehn Sekunden dauerndes, ähnlich klingendes Geräusch. In anderen Szenen wird erst durch die Musik Spannung aufgebaut und auf einmal entfällt der Ton komplett. Es wird auch improvisiert werden. Dank diesem bunten Mix an Stilen eignet sich die Vorführung für ein breites Publikum.

Die Musiker unterstützten die Emotionen, erklärt Marc Urech, Mitbegründer, Leiter und Lehrer der Musikwerkstatt. Da die Musiker vor Ort seien, in diesem Fall auf der Bühne vor der Leinwand, könnten sie eine tiefe Bindung zum Publikum herstellen. So erlebe dieses eine besondere Intensität, wie auf einem Konzert. Normalerweise würde bei Filmen die Musik eher nebenbei wahrgenommen. Sie rücke oft ins vierte Glied. Bei diesem Anlass solle die Musik jedoch ins erste oder zweite Glied geholt werden, sodass sie ebenbürtig zum Bild sei.

Teamgeist wird grossgeschrieben

Klingt schwierig – ist es auch. Eine Herausforderung ist, dass alle dasselbe Takttempo haben. Dieses muss exakt stimmten. Weil nicht dirigiert wird, muss jeder genau wissen, wann sein Einsatz kommt und darf keine Sekunde lang unaufmerksam sein. «Das auf einen Nenner zu bringen, ist eine unheimlich tolle Teambildung», sagt Urech, «Man muss sich total aufeinander verlassen können.»

Teamgeist wird an der Musikwerkstatt grossgeschrieben. Die insgesamt 12 Lehrer sind mit allen 150 Schülern per Du. Mit diesen wurde das Jubiläum bereits am 3. November gefeiert, im Rahmen eines Werkstattkonzerts.

Zu diesem Gemeinschaftsdenken passt die Stummfilmvertonung gut. «Zusammen spielen, gemeinsam unterwegs sein: Das sind wir», hält Urech fest. In der Tat ist es ein langer Weg, auf dem die Musiklehrer unterwegs sind. Denn das Projekt ist aufwendig. Zuerst musste in einem Filmprotokoll jede Szene beschrieben werden. Das konnte so aussehen: «Frau sitzt an Tisch und liest. Türe geht auf, Mann kommt herein. Frau klappt Buch zu.» Anschliessend wurde dazu die Vertonung komponiert. Danach gab es jeden Monat eine zweitägige Session, an der zusammen geprobt wurde. Das Zusammenspiel habe von Anfang an gut geklappt und sie hätten alle miteinander harmoniert, obwohl sie noch nie in genau dieser Konstellation von diesen zehn Leuten gespielt hätten, erzählt Marc Urech. Er wünscht sich, dass sich das Publikum inspirieren lassen wird und zu Hause selbst zum Instrument greift und den eigenen Tag, ein spezielles Erlebnis oder die momentane Stimmung vertont und spielt.

Für alle Instrumentalisten ist es die erste Filmvertonung. Doch sie sind mit Begeisterung dabei. Auch weitere solche Projekte können sie sich vorstellen, denn «der Hunger ist geweckt».

Livevertonung Premiere ist am Freitag, 10. November, um 20.15 Uhr im Odeon Brugg. Die weiteren Spieldaten sind auf www.odeon-brugg.ch.