Musik Warum ein isländisches Radio über den Brugger Komponisten Fröhlich und dessen Fürsprecher berichtet Johannes Vigfusson aus dem Prophetenstädtchen schaffte es, das Interesse eines ausländischen Senders an Friedrich Theodor Fröhlich zu wecken. So hat er das gemacht.

Johannes Vigfusson ist Präsident der Internationalen Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft. zvg

Unermüdlich setzt sich das Brugger Ehepaar Barbara und Johannes Vigfusson für die Würdigung und Verbreitung der Werke des Brugger Komponisten Friedrich Theodor Fröhlich (1803–1836) ein. So gründeten sie die Internationale Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft sowie den Kulturverein Fröhlich-Konzerte Brugg, gaben zwei CDs heraus und organisieren den wiederkehrenden Fröhlich-Tag.

Friedrich Theodor Fröhlich kam am 20. Februar 1803 im Prophetenstädtchen zur Welt, wo er auch aufwuchs. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Zürich studiere er in Basel und Berlin Jura, beschloss dann aber, sich ganz der Musik zu widmen. Nach einer durch Krankheit bedingten Rückkehr nach Brugg ging er 1826 wieder nach Berlin, wo eine intensive Schaffensphase folgte. 1830 kehrte Fröhlich in die Schweiz zurück und liess sich in Aarau nieder. Er war als Musiklehrer, Chor- und Orchesterleiter tätig.

Friedrich Theodor Fröhlich wurde in Brugg geboren und begraben. zvg

Fehlende Anerkennung, private und finanzielle Schwierigkeiten setzten ihm zu. Schliesslich nahm er sich 1836 in Aarau das Leben. Sein Leichnam wurde bei Brugg aus der Aare geborgen und hier begraben.

Ein Telefonat war nicht möglich, doch er gab nicht auf

Nun interessiert sich sogar das isländische Radio für das Leben und Wirken Fröhlichs. Auf einem Besuch in der alten Heimat erzählte der gebürtige Isländer Johannes Vigfusson in Musikerkreisen die Geschichte des Komponisten, zeigte Noten von Werken Fröhlichs und verschenkte CDs. Zusätzlich versuchte der 77-Jährige mit Mitarbeitenden des isländischen Rundfunks in Kontakt zu treten. Vigfusson, der seit 1965 in der Schweiz lebt, sagt:

«Ich hatte dabei nur im Sinne, ihnen die CD zu überlassen, wollte aber sicher sein, dass sie nicht einfach in ihre Musiksammlung verschwindet, ohne dass jemand davon Notiz nimmt.»

Da er zunächst keinen Telefonkontakt habe herstellen können, habe er ein E-Mail geschickt mit einer Kurzfassung der Geschichte Fröhlichs und seines Nachlasses und liess dem Rundfunk eine CD zukommen. In einer zweiten E-Mail verlinkte er zudem die kürzlich von Radio SRF 2 ausgestrahlte Sendung über Friedrich Theodor Fröhlich.

In Reykjavik gab Johannes Vigfusson einem Radiosender ein Interview. zvg (2016)

Darauf erhielt er eine Nachricht von einer Mitarbeiterin einer regelmässig ausgestrahlten Musiksendung beim Radio. Sie habe beschlossen, diese spannende Geschichte zum Thema einer Sendung zu machen, inklusive eines Interviews mit Johannes Vigfusson. Auf der Durchreise machte dieser somit halt in Reykjavik und gab dem Sender ein Interview, das rund eine Stunde dauerte. Es werde in Abschnitte aufgeteilt, zwischen denen Musik von der CD gespielt würde, so Vigfusson. Wann die Sendung ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Doch wieso berichtet ein isländischer Radiosender über einen Aargauer Komponisten? «Ich habe gespürt, dass es zwei Interessenstränge gab», erklärt Johannes Vigfusson. «Erstens die Dramatik der Geschichte Fröhlichs und der Dornröschenschlaf seines grossen Nachlasses, über 700 Werke. Zweitens, wie es dazu kam, dass ein Isländer an der Wiederentdeckung dieses Schatzes beteiligt ist.»