Musik Neues Open Air feiert im Birrfeld Premiere – warum es direkt nach dem Argovia Fäscht stattfindet Am 11. Juni pilgern Elektrofans Richtung Flugplatz. Die Veranstaltung Hive Air lockt mit internationalen Highlights.

Techno-DJ Amelie Lens aus Belgien gehört zu den Headlinern der Veranstaltung. zvg

Erst gerade in den Morgenstunden des Pfingstmontags verhallten die letzten Klänge im Birrfeld. Fünf Tage nach dem Argovia Fäscht geht es am gleichen Ort musikalisch weiter – und das mit einer Premiere. Am 11. Juni findet das Hive Air erstmals statt. Gemäss Robin Brühlmann handelt es sich um das einzige rein elektronische Open Air in der Deutschschweiz.

Besonders mache den tägigen Anlass zudem, dass dieser vom Tag in die Nacht gehe. Der Leiter Event Entertainment erklärt:

«Musikalisch ist es eine kleine Reise: Nachmittags ist der Sound grooviger und housiger, am Abend dann clubiger.»

Dass das Hive Air direkt am Wochenende nach dem Argovia Fäscht durchgeführt wird, kommt nicht von ungefähr. Der Anlass stammt ebenfalls aus der Feder von CH Media Entertainment, in diesem Fall in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Hive Club.

Drei Tage lang feierten die Besucherinnen und Besucher am Argovia Fäscht 2022. Daniel Künzli (5. Juni 2022)

Im Rahmen der Eventstrategie des Medienunternehmens habe man sich entschieden, so Brühlmann, die Neuorganisation des Argovia Fäschts zu nutzen: «Das völlig neue Festivalgelände kann nochmals für ein Wochenende gebraucht werden.»

Dies erlaube es, die Kosten effizienter zu gestalten und die finanzielle Entlastung wieder in die Realisierung zu stecken. Gleich präsentieren werden sich die beiden Anlässe aber nicht.

Acht Hauptacts spielen zwischen 14 und 4 Uhr

Vom Argovia Fäscht übernimmt das Hive Air die Infrastruktur – mit entsprechenden Anpassungen. Die Schiessbuden verschwinden, das Bühnenbild wird überholt. Der Leiter Event Entertainment sagt: «Statt Bands stehen DJs und Solokünstler auf der Bühne. Dafür wird sie vorbereitet.» Das Riesenrad hingegen bleibt an Ort und Stelle.

Trotz der zeitlichen Nähe sollen sich die beiden Festivals auch nicht konkurrenzieren. Fokussiert das Argovia Fäscht auf die Stile Pop und Rock und ist auch bei Familien beliebt, setzt das Hive Air ganz auf elektronische Musik und ein Mindestalter von 18 Jahren. Robin Brühlmann stellt klar:

«Wir nehmen uns gegenseitig nichts weg.»

Die Veranstalter versprechen am kommenden Samstag ein «Festival der Extraklasse mit fulminanten Partys, bekannten DJs und einem Line-up, das seinesgleichen sucht». Insgesamt acht Hauptacts von dem niederländischen DJ Eelke Kleijn bis Technoproduzentin Deborah De Luca aus Italien treten zwischen 14 und 4 Uhr auf.

Deborah De Luca wurde in Neapel geboren und arbeitete mehrere Jahre als Tänzerin. Youtube

Daneben finden sich auf dem Gelände diverse Bars, Foodtrucks und zwei «Local Dance Tents». Zwar betont Brühlmann, dass beim Programm «für jeden etwas dabei ist», auf die Frage nach den Höhepunkten nennt er aber zwei Techno-DJs:

«Rein von der Bekanntheit her gehören Paul Kalkbrenner aus Deutschland – er ist einer der grössten in dem musikalischen Bereich – und die Belgierin Amelie Lens zu den Highlights. Sie füllt weltweit Stadien mit bis zu 30’000 Besuchern.»

Brühlmann persönlich freut sich besonders auf den deutschen Musikproduzenten Monolink.

Rund 11'500 Tickets sind bereits verkauft

Bereits im November startet die Vorbereitungen für das Festival. Bei der Buchung der Kunstschaffenden habe man einen Vorteil im internationalen Wettbewerb gehabt. Brühlmann sagt: «Wir sind zwar ein Risiko eingegangen, konnten dank der Zertifikatsregel für Veranstaltende in der Schweiz aber früh bestätigen, dass der Anlass durchgeführt wird.»

Paul Kalkbrenner machte sich bereits früh einen Namen als Techno-DJ. zvg

Dank des Hive Airs soll die Region zudem über die Landesgrenzen hinaus ausstrahlen können. «Es treten internationale Künstler auf, die noch nie vom Birrfeld gehört haben. Das werden die lokale Gastronomie und Hotellerie merken – und die Region beflügeln.»

Das Konzept des Hive Airs ist auf offene Ohren gestossen. Laut Robin Brühlmann wurden seit März rund 11’500 Tickets für den 11. Juni verkauft. Brühlmann sagt:

«Wir sind sehr happy über die Vorverkaufszahlen – gerade weil aktuell ein Trend zu absoluter Spontanität in der ganzen Eventbranche besteht.»

Fast alle Veranstaltungen, die in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt abgesagt wurden, hole man in diesem Sommer nach.

Eelke Kleijn ist besonders für seine elektronische Tanzmusik bekannt. Youtube

Sehr herausfordernd sei dabei aber nicht nur, dass Besucherinnen und Besucher aus einem riesigen Angebot an Veranstaltungen wählen könnten, sondern auch, dass durch Corona das nötige Eventpersonal teilweise in andere Branchen abgewandert ist.

Das diesjährige Hive Air konnte das nicht stoppen. Schon am Mittwoch waren nur noch wenige Tickets verfügbar. Wer spontan dabei sein will, sollte sich also sputen – oder sich das Open Air für nächstes Jahr vormerken. Denn zukünftig soll das Hive Air gemäss Brühlmann einen festen Platz im Festivalsommer einnehmen.