Musik Junge Talente, etablierte Grössen und ein Brugger Komponist: Der Vorverkauf für das neue Klassik-Festival ist gestartet Mit dem «Brugg Festival» lanciert Geiger Sebastian Bohren Anfang September einen neuen Anlass mit klassischer Musik. Wer alles mit dabei ist und wie das Ganze finanziert wird.

Geiger Sebastian Bohren will Leute aus der Region für klassische Musik begeistern. Bild: zvg/Benno Hunziker

Anfang September wird in Brugg klassische Musik erklingen. Das verspricht das neue «Brugg Festival» von Sebastian Bohren. Geplant sind 13 Konzerte vom 2. bis zum 9. September an den unterschiedlichsten Orten in der Stadt. «Ich wollte ein Programm auf die Beine stellen, das besonders vielfältig ist. Es soll die Leute motivieren, sich auf Verschiedenes einzulassen», erklärt Bohren. Mit einem breiten Mix aus bekannten Komponisten wie Ludwig van Beethoven und modernen und unbekannteren Stücken soll das Publikum Neues entdecken.

Die Kunstschaffenden am «Brugg Festival» kennt Sebastian Bohren persönlich. «Ich bin von der Qualität und der Aussagekraft der Musikerinnen und Musiker überzeugt», sagt der Geiger. Neben den internationalen Gästen treten am Festival auch zahlreiche Schweizer Künstlerinnen und Künstler auf. So auch die Dirigentin des Swiss Orchestra, Lena-Lisa Wüstendörfer.

Auch regionale Bevölkerung soll begeistert werden

Zur Vielfalt des Programms gehöre laut Bohren auch Musik von Schweizer Komponisten. Vertreten ist etwa der Brugger Friedrich Theodor Fröhlich, der unbekannte Komponist, dessen Leben und Wirken 1836 ein tragisches Ende nahmen. Gespielt wird die Violinfantasie Fröhlichs von einem «Geheimtipp»: Der russische Violinist Dmitry Smirnov wird in Begleitung von Benjamin Engeli neben dem Werk des Brugger Komponisten auch die C-Dur-Fantasie von Franz Schubert aufführen. Bohren erläutert:

«Diesen Kontrast finde ich grossartig: Lokale Kunstschaffende arbeiten mit internationalen zusammen und bieten einen Mix aus unbekannten und weltberühmten Stücken.»

Ein weiteres Highlight seien die vielen jungen Künstlerinnen, wie etwa die österreichische Cellistin Julia Hagen, die gleich für drei Konzerte nach Brugg kommt, oder die 15-jährige Violinistin Ilva Eigus, die auf einer Stradivari spielt.

Neben dem klassikaffinen Publikum aus dem Aargau soll das «Brugg Festival» auch die Bevölkerung aus der Region und junge Leute für klassische Musik begeistern. «Es gibt im Aargau zwar bereits einige klassische Festivals, allerdings noch keines im Spätsommer», sagt Bohren.

Bohren bei einem Konzert der Reihe Stretta Concerts 2020 in der Stadtkirche in Brugg. Bild: zvg/Benno Hunziker

Für die Organisation sei eine Menge Arbeit nötig gewesen – dies auch im Hinblick auf die Finanzierung. «Innerhalb von drei Monaten habe ich rund 100’000 Franken zusammenbekommen. Von Gönnern und Sponsoren, der Stadt Brugg und vom Kanton. Wir sind aber weiterhin intensiv auf der Suche nach möglichen Geldgebern», erklärt der Organisator.

25’000 Franken bekommt Bohren von der Stadt für Projekte der Stretta-Concerts-Konzertreihe. Zirka 20’000 werden ins «Brugg Festival» investiert.

Die Tickets früh kaufen lohnt sich

Der Vorverkauf für den Anlass läuft seit letzter Woche. Bis am 30. Juni kann von einem Frühbucherrabatt von zehn Prozent profitiert werden. Da einige Konzerte an kleinen Orten, wie etwa dem Zimmermannhaus, aufgeführt werden, empfiehlt Bohren, sich frühzeitig zu informieren.

Wem es bis September zu lange geht, der kann am 5. Juni in der Stadtkirche Brugg im Rahmen der Stretta Concerts bereits in den Genuss klassischer Musik kommen.