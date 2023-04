Mülligen/Lupfig Die Birrfeldstrasse wird ab dem 24. April saniert – ein Kiesabbaugebiet bekommt einen neuen Anschluss Der Belag der Kantonsstrasse wird ab der Einmündung in die Hauptstrasse von Mülligen bis vor den Kreisel Rohracker in Lupfig saniert. Zudem wird der Veloweg verlängert, die Werkleitung instand gestellt und die Strassenbeleuchtung erneuert. Die Bauarbeiten enden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024.

Die Bauarbeiten an der Birrfeldstrasse erfolgen in mehreren Etappen und dauern bis 2024. Bild: Michel Jaussi

Der Belag der Birrfeldstrasse (K 399) ist laut dem Kanton auf der gesamten Länge von etwa zweieinhalb Kilometern bis vor den Kreisel Rohracker bei der Lenzburgerstrasse in Lupfig in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Ab Montag, 24. April, wird das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mit den entsprechenden Bauarbeiten beginnen.

«Im Ausserortsbereich werden wir die Binder- und Deckschicht ersetzen, im Innerortsbereich zusätzlich die Tragschicht sowie einen lärmarmen Deckbelag einbauen», erklärt Projektleiter Ramon Pedrini. Die Querungsstellen und das Trottoir würden der hindernisfreien Bauweise entsprechend angepasst. Wo notwendig, wird die Werkleitung saniert und die Strassenbeleuchtung erneuert.

Lichtsignalanlagen kommen zum Einsatz

Die Arbeiten erfolgten in mehreren Bauetappen und begännen im Innerortsbereich beim Knoten Birrfeldstrasse/Hauptstrasse in Mülligen, schreibt das BVU in einer Mitteilung. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 wird das Projekt abgeschlossen sein.

Im Bereich der jeweiligen Bauetappen wird der Verkehr einseitig mittels Lichtsignalanlagen geführt. Während der Hauptverkehrszeiten steht der Verkehrssicherheitsdienst im Einsatz.

In Mülligen mündet die Stockstrasse beim Restaurant Waldheim in die Birrfeldstrasse. Bild: Archiv AZ

Die kantonale Radroute (R 732) wird ab Ende des bestehenden Wegs mit einem drei Meter breiten Parallelweg weitergeführt. Dieser werde mittels Grünstreifen von der Fahrbahn der Birrfeldstrasse abgetrennt, so das BVU.

Neuer Anschluss zum «Lindenacher Ost»

Die Verlängerung diene auch als sichere Verbindung für die Fussgänger vom Bergackerweg in Richtung Dorf Mülligen. In Fahrtrichtung Lupfig werde bergwärts zur Sicherung des Veloverkehrs eine einseitige Kernfahrbahn mit einem Velostreifen umgesetzt.

Die Holcim Kies und Beton AG erschliesst das neue Kiesabbaugebiet «Lindenacher Ost» südlich der Autobahn A3. Bild: zvg

Mit der Erweiterung des Kiesabbaugebiets «Lindenacher Ost» realisiert die Holcim Kies und Beton AG eine neue Werkszufahrt. Das BVU baut dafür eine Einmündung. Damit werde die Gemeinde Mülligen künftig vom Transportverkehr des Kiesabbaus entlastet.

Für die Verlängerung des Velowegs sind Anpassungen an den bestehenden Böschungen sowie Rodungen notwendig. Entlang der Radroute wird der südliche Strassenraum im Bereich der neuen Böschung, zwischen Birrfeldstrasse und der Werkszufahrt der Holcim AG, mit einer Baumreihe aufgewertet.

Für Fuss-, Velo- und Schulwegverbindungen ist während der Bauzeit mit Umleitungen zu rechnen. Die Gesamtkosten für dieses Projekt betragen rund 2,9 Millionen Franken.