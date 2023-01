Mülligen Vandalen werfen ein Ei gegen die Scheibe der Mehrzweckhalle und machen ein Feuer beim Schulhaus Gemäss Mitteilungsblatt der Gemeinde kam es von Mittwoch, 25. Januar, auf Donnerstag, 26. Januar, zu zwei unschönen Vorkommnissen. Der betroffene Bereich gilt als einer der Hotspots im Dorf, wo sich Jugendliche in der Freizeit öfters aufhalten.

Das sind die Spuren, die das Feuer in Mülligen hinterlassen hat. zvg

Zu unerfreulichen Vorkommnissen kam es vor kurzem in der Gemeinde Mülligen. Von Mittwoch, 25. Januar, auf Donnerstag, 26. Januar, warfen Unbekannte bei der Mehrzweckhalle ein Ei an die Scheibe und machten beim Durchgang vom alten zum neuen Schulhaus ein Feuer. Der Bereich gilt als einer der Hotspots im Dorf, an dem sich Jugendliche in der Freizeit öfters aufhalten.

Schon Anfang August 2022 war unerlaubterweise ein Feuer gezündet worden. Im Mitteilungsblatt vom 30. Januar publiziert die Gemeinde zwei Fotos, auf denen die Spuren des Vandalismus zu sehen sind. Zudem weist sie darauf hin, dass Sachbeschädigungen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.

«Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Vandalismus nicht geduldet wird! Wir bitten Sie, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden, wenn Sie solch eine Tat beobachten. Alle Eltern werden gebeten, ihren Kindern aufzuzeigen, dass Vandalismus bestraft werden kann und solche Taten verboten sind», ist weiter zu lesen.

Wie von Gemeindeseite zu vernehmen ist, sind aktuell Diskussionen zum weiteren Vorgehen am Laufen. Es ist allerdings noch nichts definitiv beschlossen worden.