Mülligen Illegal oder nicht? Pferde-Rennbahn im Birrfeld seit Monaten in Betrieb – nun will der Kanton ein Baugesuch Letztes Jahr musste eine Trainingsbahn für Pferde im Wynental schliessen, weil der Kanton nachträglich ein Baugesuch verlangte – und keine Bewilligung erteilte. Ähnliches droht nun auch einem Pferdezüchter in Mülligen.

Trabrennpferde müssen für ihre Rennen, wie hier in Aarau, trainieren. Ueli Wild

Es gibt immer weniger Rennpferde im Aargau. Das hat auch damit zu tun, weil es im Kanton zu wenig Trainingsanlagen gibt. Erst letztes Jahr musste eine Rennbahn in Reinach geschlossen werden – nach einem Streit der über zwei Jahrzehnte dauerte.

Nun soll ein neuer Übungsplatz für Pferde entstehen. In der Gemeinde Mülligen liegt ein Baugesuch für eine Trabrennbahn auf. Dabei handelt es sich um eine etwa drei Meter breite Bahn, die im Gegensatz zu einer klassischen Rennbahn, wie etwa in Aarau, nicht mit Gras sondern mir Sand ausgestattet ist und und so besser für tägliches Benutzen ausgelegt ist.

Ganz neu ist die Trabrennbahn in Mülligen aber nicht. Denn eigentlich existiert sie bereits seit mehreren Monaten. Daher ist sie auch nicht ausgesteckt. Pferdezüchter Heiner Bracher, der die Anlage gebaut hat, erklärt gegenüber dem SRF-Regionaljournal: Er habe nicht damit gerechnet, dass es dafür ein Baugesuch brauche, der Boden sei ja nicht verändert worden. Zudem zeigte er sich überrascht, dass das Gesuch öffentlich aufliege.

Zonenkonforme Nutzung oder nicht?

Die Trainingsbahn liegt ausserhalb der Bauzone, daher ist auch der Kanton zuständig. Und der ist eben der Meinung, dass es eine Bewilligung brauche. Dabei erinnert der Fall zunächst an die geschlossene Trainingsbahn in Reinach. Auch dort forderte der Kanton nachträglich ein Baugesuch ein. Der ehemalige Rennbahnbetreiber Hansjörg Speck erklärt dem SRF: «Es hiess, ich dürfe als Landwirt in der Landwirtschaftszone nicht professionell Pferde trainieren.» Das habe nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun. Nach einem langen Rechtsstreit folgte die Schliessung: Die Anlage in Wynental musste ihren Trainingsbetrieb einstellen.

Ganz identisch ist der Fall aber nicht. Denn laut Heiner Bracher liege die Bahn in Mülligen nicht in einer Landwirtschaftszone, sondern in einer Zone für Kiesabbau. Eine temporäre Nutzung für Reitsport sei erlaubt. Zudem trainiere er nicht nur Renn-, sondern auch Polopferde.

Der Kanton gibt zum laufenden Verfahren keine Auskunft. Laut SRF werde man dem Stall Bracher aber bald mitteilen, ob die Anlage bleiben darf – oder eben nicht. Danach läuft eine Beschwerdefrist von 30 Tagen. (phh)