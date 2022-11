Mülligen Ein Diamant und eine Eulenpsychologin sorgen für Aufsehen Der Turnverein Mülligen präsentiert mit «Alli und doch niemert» ein Theater mit Turnshow. Die geballte Unterhaltung sorgte an der Premiere am Samstagabend für viele Lacher.

Babs (rechts im Bild) tischt Gaby eine eulenpsychologische Geschichte auf. Ina Wiedenmann

Wer lässt schon eine Eulenpsychologin bei sich wohnen? Die blonde, naiv wirkende Gaby schon. Sie arbeitet in einem Museum am Empfang, in dem ein seltener Sonnendiamant ausgestellt wird. Der wertvolle Stein stösst auf grosses Interesse.

Gaby vermietet kurzerhand ihre Wohnung an diverse Museumsbesucher und -besucherinnen, die alle aber den Diamanten stehlen wollen. Ein Autounfall und ein Kirchengemeindemitglied sorgen zunächst für Verwirrung. Man fragt sich: «Worum geht es hier eigentlich?» Die Zeit wird zurückgedreht und das lustige Spektakel in der voll besetzten Turnhalle beginnt.

Der Turnverein Mülligen kombiniert die Krimikomödie «Alli und doch niemert» mit fünf Showeinlagen. Junge Autofahrerinnen und -fahrer, diamantenliebende Mädchen, beängstigende Diebe, schlagkräftige Polizistinnen und sexy Beachboys umrahmen einzelne Szenen, in denen es fürs Publikum immer wieder viel zu lachen gibt.

Die Beachboys tanzen für Gaby. Ina Wiedenmann

Viel Chaos in der Museumswärterwohnung

Seit August probten die acht Schauspielerinnen und Schauspieler, verrät Marina Indrizzi, die die Gaby spielt. Daniela Renold führte Regie und übernahm zugleich die Rolle der neugierigen Nachbarin. Eulenpsychologin Lucia Engler bestätigt:

«Der Spagat zwischen Regie und Schauspiel gelingt ihr ausgezeichnet.»

Die Praktikantin Babs (Jill Rosolen) unterstützt die Eulenforschung auf ihre Art und Alfönsli und Selma Frei (gespielt von Peter Wüst und Lilian Bracher) sorgen für weiteres Chaos in Gabys Museumswärterwohnung. Zum Glück taucht Herr Obermüllerhauser von der Kirchengemeinde (Steven Renold) auf. Er sucht nach Gott, wirbt für ein Picknick im Park und verfolgt nebenbei aber auch noch ganz andere Interessen.

Wem kann man heute überhaupt noch trauen? Die verschiedenen Gestalten haben alle einen grossen Plan vom Museum mit der darüberliegenden Wohnung im Gepäck und wollen über den Luftschacht im Haus mit Umweg über die Damentoilette direkt zum Diamanten gelangen. Kommen die Diebe dort aneinander vorbei? Das Publikum rätselt und lacht.

Die neugierige Nachbarin entdeckt den Museumsplan. Ina Wiedenmann

Um zügig zum Ziel zu gelangen, misst Herr Obermüllerhauser genau den Schacht aus, die Eulenpsychologin und ihre Praktikantin haben ein grosses Federvieh dabei und Alfönsli und Selma Frei tarnen sich in Schwarz und mit einer frischgewaschenen Strumpfhose über dem Kopf.

Das Ende der Aufführung überrascht

Gaby versteht die Welt nicht mehr und informiert die Polizei. Gabys Nachbarin, die zudem auch noch Polizistin ist, taucht auf und macht die Diebe dingfest. Ist der Diamant denn nun weg? Die Museumsdirektorin (Jolanda Aebli) wähnt sich sicher, indem sie den vermeintlichen Diamanten in ihrer Tasche verstaut und Gaby zum Dank für ihren umsichtigen Einsatz befördert.

Ein weiterer Zeitsprung versetzt das Publikum an einen sonnigen Strand. Dort aalt sich Gaby im Liegestuhl und hält einen süffigen Cocktail in der Hand. Attraktive Beachboys tauchen auf, zeigen Gaby, der echten Diamantendiebin, ihre Sixpacks und lassen vor ihr sogar noch die Hosen runter. Wer hätte das gedacht.