Motionen zu Sport und Stadion: SVP-Einwohnerrat stört sich an Verzögerung

Die Sportmöglichkeiten sowie das Stadion Au treiben SVP-Einwohnerrat Miro Barp schon länger herum. Im Oktober 2019 reichte er gemeinsam mit der heutigen Einwohnerratspräsidentin Rita Boeck (SP), Willi Wengi und Michel Indrizzi (beide FDP) eine Motion ein, mit welcher der Stadtrat verpflichtet wurde, aufzuzeigen, wie in Brugg genügend Bewegungs- und Sportmöglichkeiten – speziell für Kinder und Jugendliche – gewährleistet werden können. Damals verlangte Barp auch, dass das Erstellen eines Kunstrasens geprüft wird.

In einer Kleinen Anfrage an den Stadtrat will Barp nun wissen, wie der Stand bezüglich Umsetzung der Motion ist. «Bisher hat der Stadtrat lediglich bei der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Umfrage in Auftrag gegeben und im Rechenschaftsbericht 2019 bekundet, dass für die abschliessende Beantwortung der Motion Ergebnisse der Schulraumplanung nötig seien», kritisiert Barp in der Anfrage. Darum will er vom Stadtrat wissen, was dieser bis anhin zur konkreten Umsetzung der Motion unternommen habe und bis wann die Motionäre mit Bericht und Antrag rechnen können.

Das Thema Kunstrasen taucht wieder auf

Eine weitere Frage, die Barp stellt: «Ist der Stadtrat der Meinung, die Bedürfnisse der Bevölkerung hätten sich nach der Schulraumplanung zu richten?» Seiner Meinungen nach müsste es gerade umgekehrt sein, argumentiert er. «Die Bedürfnisse der Bruggerinnen und Brugger sollten in die Schulraumplanung einfliessen.»