Motion «Probleme nun schmerzhaft für alle Windischer offengelegt»: FDP beantragt die Prüfung der Rechtsform für das Elektrizitäts- und Wasserwerk Nach Die Mitte hat eine zweite Partei einen Vorstoss eingereicht: Der Gemeinderat Windisch soll die Strategieplanung der Eigenwirtschaftsbetriebe wiederaufnehmen. Das fordern FDP-Einwohnerräte in einer Motion. Dabei werden Erinnerungen an die Referendumsabstimmung vom März 2018 wach.

Mitarbeitende des Elektrizitätswerks Windisch werden sich in den nächsten Wochen beruflich neu orientieren. Symbolbild: Nadia Schärli

Ein Stromtarifanstieg von gegen 100 Prozent, Personalabgänge, Umstrukturierung und notfallmässige Unterstützung von der Brugger Energieversorgerin IBB für ein Jahr: Beim Elektrizitätswerk Windisch gibt es aktuell einige Baustellen.

Während die Mitte-Partei in einer Motion vom Gemeinderat Transparenz zur Preisentwicklung und die Prüfung eines Fonds zur Unterstützung von Härtefällen verlangt, regt die FDP in ihrem Vorstoss die Wiederaufnahme der Strategieplanung für die Eigenwirtschaftsbetriebe Elektrizitäts- und Wasserwerk Windisch (EWW) an.

Mit dem aktuellen Anliegen der FDP werden Erinnerungen an die Referendumsabstimmung vom 4. März 2018 wach. Damals sprach sich der Souverän mit 1215 Nein- zu 871 Ja-Stimmen gegen den Verpflichtungskredit von 125'000 Franken für Vorabklärungen für eine Umwandlung des EWW in eine gemeindeeigene Aktiengesellschaft aus. Im Juni 2017 hatten sich der Gemeinderat und der Einwohnerrat dafür ausgesprochen, die SP sammelte danach Unterschriften dagegen.

Als unnötig und überhaupt nicht zwingend bezeichneten die Gegner die angestrebte Rechtsformänderung. Das EWW blieb nach der Urnenabstimmung Teil der öffentlichen Verwaltung und wird als Eigenwirtschaftsbetrieb der Gemeinde weitergeführt.

Fehlende Flexibilität erachtet die FDP als Problem

Schon in der Einwohnerratsdiskussion vor fünf Jahren sowie in der darauffolgenden Referendumsabstimmung, «in der die Botschaft leider ohne Ersatz gestrichen wurde», sei von der Gegnerschaft behauptet worden, schreiben die FDPler nun in ihrer Motion, dass ein EWW auf privatwirtschaftlicher Basis gewinnorientiert arbeiten müsse und die Preise damit höher wären. Trotz gegenteiliger Aussagen in der Botschaft seien Ängste betreffend einem Verkauf geschürt worden.

In der Motion halten die fünf unterzeichnenden Mitglieder des Einwohnerrats weiter fest:

«Bekannte zukünftige Probleme bezüglich fehlender Flexibilität, Weitblick und Reaktionsfähigkeit in der bestehenden Struktur konnten durch das Nein nicht angegangen werden.»

Die Krise habe die schon damals in der Botschaft beschriebenen Probleme nun schmerzhaft und schonungslos für alle Windischer offengelegt.

Motionär Martin Gautschi ist Fraktionspräsident der FDP Windisch. Alex Spichale

Die Gemeinde habe weder konkurrenzfähige Strompreise noch ein stabiles EWW, fassen die Motionärinnen und Motionäre die Ausgangslage zusammen. Und: «Mit der Strommarktliberalisierung sowie der Umstellung der Netze auf erneuerbare Energien mit ihren nötigen Investitionen, aber auch Chancen, zeichnen sich bereits die nächsten Verwerfungen ab.»

Aktiengesellschaft oder selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

In der FDP-Motion wird der Gemeinderat Windisch beauftragt, das Geschäft Verpflichtungskredit «Rechtsformänderung Elektrizitäts- und Wasserwerk» von 2017 zu überarbeiten und dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorzulegen. Dabei seien insbesondere die Rechtsformen Aktiengesellschaft und selbstständig öffentlich-rechtliche Anstalt zu prüfen. Die Liberalen betonen in ihrem Vorstoss:

«Das EWW soll die strukturellen Voraussetzungen haben, damit es auch in Zukunft die Strom- und Wasserversorgung in der Einwohnergemeinde Windisch eigenständig und aktiv mitgestalten kann.»

Bereits bekannte betriebliche Mängel sollten überwunden werden, damit das EWW mit den gegenwärtigen Marktverhältnissen effektiv und effizient arbeiten könne. Dazu sollen die Handlungsfähigkeit des EWW, wie etwa das Unterzeichnen von Verträgen, und dessen Kooperationsfähigkeit erhöht werden.

Nach der Abstimmung vom März 2018 hatte die FDP bereits in einer Motion klare Vorgaben für das EWW gefordert, um Private nicht zu konkurrenzieren.