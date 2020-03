«Morgen arbeiten? Bist Du sicher?» – die Unsicherheit geht auf Bruggs Strassen um

«Du musst morgen arbeiten?», fragt ein Mann einen anderen am Montagabend beim Wurststand in Brugg. «Bist Du sicher?» Ein paar Meter weiter beim Neumarkt-Einkaufszen­trum verabschieden sich zwei Arbeitskollegen voneinander. «Bis morgen», sagt einer und fügt an: «Oder vielleicht bis im Sommer.»

Die Frage brennt den Menschen unter den Nägeln: Was bedeutet der Lockdown für den Alltag? Denn kurz nach 17 Uhr ist klar: Wegen des Corona-Virus erklärt der Bundesrat den nationalen Notstand. Öffentliche und private Veranstaltungen werden verboten. Geschlossen werden – nach den Schulen – bis 19. April auch Läden, Restaurants, Bars, Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzertlokale, Sportzentren oder Schwimmbäder. Zu bleiben ebenfalls die Türen von Coiffeursalons oder Kosmetikstudios.

Zum letzten Mal für fünf Wochen klingelt die Kasse

Welches sind die Konsequenzen für den Einzelnen? Die Unsicherheit ist zu spüren auf den Strassen. Andreas Küng von Leder Küng in der Altstadt nimmt die aussergewöhnliche Situation mit Galgenhumor. Das sei die beste Möglichkeit, denn ändern lasse sich nichts. Am Schaufenster seines Geschäfts hat er nach dem Mittag kurzerhand ein Plakat aufgehängt. «Bis zur Schliessung: 40% auf alles!» steht in grossen roten Buchstaben geschrieben. Er meine es durchaus ernst, gewähre diesen grosszügigen Rabatt gerne, antwortet er auf die Frage, ob es sich um einen Scherz handelt. Der eine oder andere gute Kunde, fügt er an, habe seinem Geschäft dann auch tatsächlich einen Besuch abgestattet. So sei doch noch etwas Geld in die Kasse geflossen – das letzte Mal für die nächsten rund fünf Wochen.

Einschneidend sind die Folgen auch für die Brugger Kulturhäuser. Das Odeon sowie das Excelsior haben bis mindestens Ende April sämtliche Vorstellungen gestrichen. «Wir hoffen, dass diese drastische Massnahme mithilft, die Verbreitung des ­Virus einzudämmen und damit die Risikogruppen zu schützen», teilen die Betreiber mit. Das Salzhaus sagt ebenfalls alle Veranstaltungen ab bis Ende April. Die Entscheide des Bundesrats würden respektiert, hält das Team fest. «Wenn immer möglich, so sind wir bemüht, Ersatztermine zu finden.»

Ähnlich tönt es beim Dampfschiff und beim Jugendkulturhaus Piccadilly. «Lasst uns alle zusammenhalten und mithelfen, um möglichst bald in die Normalität zurückkehren zu können.» Der Entscheid sei schweren Herzens gefallen. Beide Lokale bleiben zu bis Ende April.