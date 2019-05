Monsieur Prisma. Das klingt nach gemütlichem altem Mann, nach Charme und ja, auch etwas geheimnisvoll. Hinter Monsieur Prisma stecken Lena Büeler (27), Zoe Hartmann (28), Tobi Zanin (31) und Sergio Quirici (28). Monsieur Prisma ist ihr Stadtfest-Brugg-Projekt. Am Anfang stand die Idee eines prismenförmigen Holzbaus. Zweistöckig muss er sein, das war die Bedingung von Schreiner Tobi Zanin. Gemeinsam mit Sergio Quirici, der Bauleiter ist, entwickelten sie die Pläne weiter. Das war im Frühling 2018. Ihr Ziel: «Wir wollen zwei lässige Wochenenden erleben in einem selbst gemachten Bau, der ‹verhebt›», sagt Tobi Zanin. Er und Sergio Quirici haben Erfahrung mit dem Aufstellen von Holzbauten am KleinLaut-Festival in Riniken. Nun stecken sie ihr Wissen und ihre Energie in

einen eigenen Bau, der am Stadtfest in Brugg Ende August beim Erdbeeribrunnen aufgestellt wird. Im Erdgeschoss wird Barbetrieb herrschen, im Obergeschoss können die Besucher entspannen, ausschnaufen und den Blick über den Festbetrieb in der Altstadt schweifen lassen oder zur Musik von verschiedenen DJs ausgelassen tanzen. Angebot für kleine Open Airs Die Vorproduktion des Baus ist schon weit fortgeschritten, die Elemente praktisch fertig. Die massive Konstruktion soll nach dem Stadtfest nicht irgendwo verrotten oder verscherbelt werden. Zu schade wäre das für das Geld und die Arbeit, die hineingesteckt worden sind. Nachhaltigkeit ist der Gruppe wichtig. «Wir planen, den Bau nach dem Stadtfest zu vermieten», erklärt Lena Büeler, die mit Zoe Hartmann im Herbst 2018 in das Projekt einstieg. So sollen beispielsweise kleine Open Airs die Möglichkeit haben, den Bau zu mieten, inklusive Dienstleistung des Aufbaus. Und ja: An ein mögliches Engagement an der nächsten Badenfahrt denkt die Crew von Monsieur Prisma ebenfalls. Auch darum ist Monsieur Prisma ein Verein, der aber zurzeit keine weiteren Mitglieder braucht.

Wir planen,den Bau nachdem Stadtfestzu vermieten. Lena Büeler