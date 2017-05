Christoph Kamber ist schon sein ganzes Leben lang in der Möbelbranche tätig, heute ist er zusammen mit seinem Bruder Martin Geschäftsführer von Möbel Meier in Brugg. Auf die Frage, woher diese Leidenschaft kommt, überlegt er kurz und schmunzelt. «Entweder, man ist so oder man ist es nicht», antwortet der 56-Jährige schliesslich in gemütlichem Solothurner Dialekt.

Bei einem Kaffee nimmt er Platz an einem seiner vielen Tische in der Ausstellung in seinen lichtdurchfluteten, über 3500 Quadratmeter grossen Räumlichkeiten im Wildischachen an diesem strahlend-sonnigen Nachmittag. Gut eine Stunde lang gibt er bereitwillig und sympathisch Auskunft über seinen Betrieb. «Wir machen nur das, was wir können und von dem wir etwas verstehen», stellt der Geschäftsführer fest. Er hat Grund zum Feiern. «50 Jahre Mehrwert», heisst die Devise.

Herr Kamber, worauf führen Sie die positive Entwicklung von Möbel Meier zurück?

Christoph Kamber: Wir legen Wert auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und auf Qualitätsmöbel. Bei uns findet der Kunde ein Vollsortiment, vom Möbel über den Bodenbelag bis zum Vorhang. Das ist sicher ein Grund dafür, warum es uns schon so lange gibt.

Und darum muss man für die Einrichtung zu Ihnen kommen?

Wir setzen Wünsche und Anregungen um. Bei uns wird alles kundenspezifisch angeschaut, ausgewählt und hergestellt. Das sind unsere Stärken . . .

. . . und mit Möbeln für jeden Geschmack und jedes Budget – so Ihre Definition – heben Sie sich von der Konkurrenz ab?

Neben der Qualität der Produkte ist es vor allem auch die Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren freundliche und kompetente Beratung, die zählt.