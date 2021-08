Mitwirkungsverfahren Nächster Schritt für Wohnhaus in Brugger Bilander-Quartier ist erfolgt Der Stadtrat hat dem Entwurf des Gestaltungsplans für die sechsgeschossige Überbauung mit insgesamt 30 Wohnungen zugestimmt. Dieser ist nun für die öffentliche Mitwirkung freigegeben.



Das aktuelle Modell des Wohnhauses im Bilander. zvg

Die IBB Energie AG (IBB) plant eine neue Wohnbebauung des Grundstücks Kat.-Nr. 778 im Bilander-Quartier in Brugg. Auf diesem befindet sich derzeit das stillgelegte Grundwasserpumpwerk der IBB.

Mit dem Gestaltungsplan werden gemäss der Mitteilung der Stadt Brugg die «bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen und eine nachhaltige und architektonisch hochwertige Neubebauung, im Sinne der haushälterischen Bodennutzung und der übergeordneten Stadtentwicklungsziele gesichert».

Dem Gestaltungsplan liege ein Richtprojekt zugrunde, das als Siegerprojekt aus dem von der IBB im Jahr 2020 durchgeführten Studienauftrag resultierte. Das Konzept des Brugger Architekturbüros Liechti Graf Zumsteg umfasst eine sechsgeschossige Wohnüberbauung mit insgesamt 30 Wohnungen, flexibel nutzbaren Kleingewerbeflächen im Erdgeschoss, Aufenthaltszonen im Freien sowie ­ökologisch hochwertigen Grünflächen.

Visualisierung des Wohnhauses. zvg

In dem Schreiben der Stadt Brugg heisst es weiter:

«Das Projekt überzeugt durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnraum und gemeinschaftlich nutzbaren Flächen und zeichnet sich zudem durch eine nachhaltige Energieversorgung aus.»

Die IBB fügt in ihrer Mitteilung dazu an: «Die Wohnungsgrundrisse und das Belüftungssystem sind so angelegt, dass die künftigen Mieterinnen und Mieter auch bahnseitig optimalen Wohnkomfort geniessen werden.»

Voraussichtlich kann 2024 mit Bau begonnen werden

Das Bilander-Quartier liegt am Fuss des Bahndamms. Die IBB plant auf dem Areal ein Null-Energie-Gebäude. Unter anderem werde die bestehende Grundwasserfassung mittels Wärmepumpe für das Heizen im Winter und für die Kühlung im Sommer verwendet. Ergänzend heisst es:

«Die IBB prüft zurzeit, ob das Wärme- und Kältepotenzial des Grundwassers ausreicht, um in Zukunft weitere Liegenschaften im Nahbereich versorgen zu können.»

Zudem soll auf dem Dach und an der Fassade Fotovoltaikstrom entstehen.

Der Stadtrat hat laut Mitteilung am 28. Juli dem Entwurf des Gestaltungsplans Wohnhaus im Bilander zugestimmt und diesen für die öffentliche Mitwirkung freigegeben. Diese findet vom 6. August bis und mit 6. September 2021 statt.

Nach der Rechtskraft des Gestaltungsplanes wird gemäss IBB die Realisierung eingeleitet. Es kann voraussichtlich 2024 mit dem Bau begonnen werden.