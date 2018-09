Claudia Masika mischte traditionelle Lieder mit modernen Sounds, sodass daraus eingängige Kreationen entstanden. Begleitet wurde sie von ihrer Band, die mit Drums, Saxofon, Gitarre und Bass für die passende instrumentale Untermauerung des Gesangs sorgte. Und je länger der Abend dauerte, umso mehr taute das Publikum auf. Sehr zur Freude der Sängerin und der Veranstalter, die am Mittwoch zur letzten Mittwochsmusig in die Strandbar der Badi Villnachern einluden.

Die Strandbar in der Badi Villnachern war am Mittwochabend äusserst gut besucht, nicht alle Gäste fanden einen Sitzplatz. Dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil, stehend konnten die Besucher wunderbar zu den Afro-Klängen in Suaheli oder Luo mitwippen. Allerdings war die Stimmung im Publikum erst etwas verhalten – zumindest in den Augen der charismatischen Sängerin.

In den letzten acht Jahren haben bekannte Grössen wie etwa Heinrich Müller & Band, Sina, James Gruntz oder Marc Sway die Bühne gerockt. «Das Feedback der Künstler, in einem kleinen, aber feinen Ambiente auftreten zu können, war durchweg positiv», sagte Caruso. In der Strandbar einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen zu dürfen, sei in der «Szene» beinahe ein Muss gewesen. «Für einen Moment war am letzten Abend schon Wehmut dabei», betonte Caruso.

Falls die Mittwochsmusig irgendwann an einem neuen Ort wieder aufleben könnte, müsste das Konzept jedoch anders daherkommen. «Das in Villnachern war einmalig und wird es auch bleiben.» Sagte es und machte sich auf, um sich seinen vielen anderen Projekten, etwa dem Mitorganisieren des 20-Jahr-Jubiläums vom Salzhaus Brugg oder dem Soundtrack komponieren für Michel Gammenthalers Liveprogramme zu widmen.