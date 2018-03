Mitten im Wohngebiet von Umiken haben am Dienstag zwei schwarze Hunde ein Reh gerissen. Ein Video, das die Situation zeigt, machte daraufhin in den sozialen Medien die Runde. Am Mittwochmorgen bestätigt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der AZ den Vorfall.

"Nach Aussagen verschiedener Augenzeugen müssen die Hunde das Wildtier von Riniken her über Schrebergärten nach Umiken gehetzt haben", sagt Kapo-Mediensprecher Bernhard Graser. "Wie auf den Videos ersichtlich zerfleischten die Hunde das wehrlose Tier anschliessend regelrecht."

Die Notrufzentrale habe wie üblich den zuständigen Jagdaufseher aufgeboten. "Dieser konnte das trächtige Reh nur noch tot auffinden", so Graser. "Von den Hunden fehlte jede Spur." Eine Patrouille der Regionalpolizei Brugg nahm die Fahndung auf. Gleichzeitig nahm die Kantonspolizei Aargau die Ermittlungen auf.

Hundehalter wird jetzt befragt

Dank Hinweisen führten diese am späten Abend auf einen 45-jährigen Zürcher, der besuchshalber in Umiken weilte. "Er bestätigte, der Halter der beiden Hunde zu sein", sagt Graser.

Der Hundehalter wird nun noch zu den genauen Umständen des Vorfalls befragt. Ihm droht eine Anzeige wegen Widerhandlung gegen das Jagdgesetz sowie gegen das Tierschutzgesetz.