Im Morgen- oder Feierabendverkehr statt auf der – zugegeben viel befahrenen – Zurzacherstrasse durch das Quartier brausen? Durch Lauffohr vorbei an der Schulanlage und damit die Kinder und Jugendlichen gefährden? In Brugg werden nun Massnahmen getroffen gegen den Schleichverkehr. Morgen Mittwoch wird die Regionalpolizei (Repol) Brugg die neue Signalisation anbringen auf der Sommerhaldenstrasse. Konkret aufgestellt werden zwei Verbotstafeln.

Neu herrscht zwischen der Reiner- und Langmattstrasse ein zeitlich beschränktes Fahrverbot für Autos und Motorräder: von Montag bis Freitag, jeweils 6 bis 9 Uhr sowie 16 bis 19 Uhr. Ausgenommen sind einzig die Anwohner der Sommerhaldenstrasse und der direkt angrenzenden Seitenstrassen. Als Hauptgrund für die neue Signalisation nennt Repol-Chef Heiner Hossli die Verkehrssicherheit rund um die Schulanlage. «Bei einem höheren Verkehrsaufkommen könnte diese nicht mehr gewährleistet werden.»

Praktikable Lösung gesucht

Rückblick: Im Herbst 2016 genehmigte der Brugger Einwohnerrat nach einer intensiven Diskussion die Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der Zurzacherstrasse. Neu werden die Busse bevorzugt, um den Fahrplan einhalten zu können. Seit Oktober sind die Lichtsignalanlagen in Betrieb. Für die flankierenden Massnahmen sind verschiedene Varianten geprüft worden, sagt Hossli. Bei den Abklärungen zusammen mit dem Kanton als praktikable Lösung herausgestellt habe sich ein zeitlich beschränktes Fahrverbot.

Eine erste Ausschreibung für die geplante Signalisation erfolgte Ende Juli. Laut dem Repol-Chef gingen mehrere Einsprachen ein. Nicht generell gegen das Fahrverbot, sondern gegen die Ausnahmeregelung für die Anwohner. Die Einsprachen wurden geprüft. «Dabei haben wir festgestellt, dass es möglich ist, bestimmten Anliegen entgegenzukommen.» Es erfolgte eine neue Ausschreibung. Die Einsprachefrist ist im Oktober abgelaufen. «Es hat sich gezeigt, dass wir den Bedürfnissen der direkt Betroffenen Rechnung tragen können», stellt Hossli fest. Gleichzeitig räumt er ein, dass erneut Einsprachen eingegangen seien von Personen, die ausserhalb des betroffenen Perimeters wohnen. Die Einsprecher wollten ebenfalls vom Fahrverbot ausgenommen werden.

Verbote sind ab sofort gültig

Der Stadtrat hat allerdings entschieden, eine klare Grenze zu ziehen und nur den Bewohnern des Gebiets zwischen Reinerstrasse und Langmattstrasse die Durchfahrtsberechtigung zu erteilen. Die Einsprachen wurden abgelehnt. Laut Hossli hat dies seinen Grund. Denn ansonsten, führt er aus, liesse sich das Fahrverbot kaum kontrollieren mit einem vernünftigen Aufwand. «Das muss möglich sein, sonst macht die Massnahme keinen Sinn», hält er fest.

Die Fahrverbote sind grundsätzlich ab sofort gültig. Zusätzlich werde mit einer Tafel auf die neue Situation aufmerksam gemacht, erklärt der Repol-Chef. In den ersten zwei Wochen werde die Polizei Kontrollen durchführen und fehlbare Verkehrsteilnehmer im Sinne einer Ermahnung auf die Regelung hinweisen, ohne sie zu büssen. Denkbar ist gemäss Hossli, dass die neue Signalisation an der Sommerhaldenstrasse ebenfalls Auswirkungen haben kann auf das an der Zurzacher-strasse bereits seit Ende 2014 bestehende temporäre Fahrverbot für Linksabbieger Richtung Aegertenstrasse. «Diese Situation werden wir im Auge behalten, allenfalls müssen wir dort Anpassungen vornehmen», hält er fest.