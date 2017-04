«Wer am Steuer telefoniert, lernt uns kennen»: Dass an der Feststellung der Kantonspolizei etwas dran ist, musste ein junger Mann aus dem Seetal erfahren. Er war im November 2015, als er mit dem Handy am Ohr vom Rastplatz Birrhard auf die Autobahn fahren wollte, einem Polizisten aufgefallen.

Der Beamte wollte ihn anhalten. Der Fahrer liess sich aber nicht beeindrucken. Er gab Gas und fuhr – «mit quietschenden Reifen», so die Anklage – davon. Der Führerausweis war dem jungen Mann bereits ein Jahr zuvor auf unbestimmte Zeit entzogen worden. Und das Auto gehörte erst noch seinem Vater. Der Filius hatte den Wagen ohne dessen Einwilligung behändigt.

In der Folge sah sich der Autofahrer mit einer Anklage wegen Gefährdung des Lebens, Führens eines Motorfahrzeugs trotz Entzug des Führerausweises, Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch, Vereitelung der Atemalkoholprobe, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen Verletzung von Verkehrsregeln konfrontiert.

«Geraucht – nicht telefoniert»

«Ich habe geraucht – nicht telefoniert», erklärte der junge Mann mit dem zu einem adretten «Bürzi» zusammengebundenen Haupthaar bei der Befragung durch Bezirksgerichtspräsidentin Chantale Wilhelm. «Dabei ist mir Glut heruntergefallen. Ich habe kurz gebremst. Dann bin ich ganz normal angefahren. Vor mir habe ich auf der Fahrbahn niemanden wahrgenommen.» Erst bei der Einvernahme auf dem Polizeiposten habe er mitbekommen, dass ihn ein Polizist anhalten wollte.

«Die Story des Beschuldigten ist nichts anderes als eine Räubergeschichte», betonte die Staatsanwältin. «Der Fall ist exemplarisch für eine Gefährdung des Lebens. Das Verschulden wiegt schwer. Eine Freiheitsstrafe drängt sich auf.» Sie forderte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren, davon ein Jahr unbedingt, sowie eine Busse von 700 Franken.

«Mein Mandant hat allenfalls einen Schatten realisiert, aber in keiner Art und Weise, dass es sich dabei um einen Polizisten handeln könnte», machte der Verteidiger geltend. Auch seien die Aussagen des betroffenen Polizisten nicht verwertbar, weil er bei der Untersuchung mitgewirkt habe. «Massgebend ist nicht die Sicht des Polizisten, sondern diejenige des Beschuldigten», erklärte der Verteidiger. «Die Voraussetzungen für eine Bestrafung wegen Gefährdung des Lebens liegen nicht vor. Der Beschuldigte ist lediglich des Fahrens ohne Ausweis und der Entwendung des Autos schuldig zu sprechen und zu einer bedingten Geldstrafe zu verurteilen.» Im Übrigen sei die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Es seien weitere Zeugen zu eruieren. Durch eine Expertise sei zudem abzuklären, ob beim betreffenden Wagen ein Quietschen der Reifen überhaupt möglich sei.

«Es ist fünf vor zwölf»

Das Gericht sprach den Beschuldigten jedoch weitgehend im Sinne der Anklage schuldig. Insbesondere bejahte es die Gefährdung des Lebens. Die Gerichtspräsidentin wies dabei auf einen Entscheid des Bundesgerichts hin.

Beim Strafmass blieb das Gericht deutlich unter dem Antrag der Anklägerin. Es verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu je 30 Franken sowie zu einer Busse von 100 Franken. Die Gerichtspräsidentin gab dem vorbestraften Beschuldigten auch deutlich zu verstehen: «Es ist fünf von zwölf.»