Mit einem witzigen Video kämpft die Schulpflege gegen den Spardruck

Trotz Sparmassnahmen haben sich die düsteren Wolken am Finanzhimmel in Villnachern bisher nicht verzogen. Das Budget 2020 rechnet – bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 120 Prozent – mit einem Verlust von knapp 300'000 Franken.

Die Schulpflege ist überzeugt, dass jetzt ein Dialog geführt werden muss. Denn indem Kleinstbeträge eingespart oder Unterhaltsarbeiten vertagt würden, seien die massiv steigenden Kosten in den verschiedensten Bereichen unmöglich in den Griff zu bekommen. Anders ausgedrückt: Die Schulpflege erachtet das Budget als nicht nachhaltig.

Sie appelliert an die Bevölkerung, die Gemeindeversammlung am 28. November zu besuchen und das Budget zurückzuweisen, «um so dem Gemeinderat die Gelegenheit zu geben, die finanzielle Zukunft der Gemeinde Villnachern festzulegen».

Das witzige Video hat einen ernsten Inhalt

Mit einem Elternbrief, der gestern am frühen Morgen in elektronischer Form verschickt wurde, sowie einer witzigen, selbst produzierten Videobotschaft weist die Schulpflege auf ihr Anliegen hin, stellt die Schule vor, zeigt die Veränderungen in der Gesellschaft – und macht gleichzeitig Werbung in eigener Sache.

Apropos Werbung: Angelehnt ist der rund vierminütige Film unter dem Titel «Wir schreiben Zukunft!» an den legendären Werbespot der Fischer Bettwarenfabrik aus dem zürcherischen Au-Wädenswil. «Wir bilden fast 200 Kinder aus, in jeder Grösse und in jedem Alter – und bereiten sie in top Qualität auf das Berufsleben vor», sagt Schulpflegepräsident Stephan Gentner im Video. Mit einer weiteren Anspielung auf die Bettwarenfabrik Fischer, die jeweils Anfang Woche geschlossen hat, ergänzt er: «Wir haben auch am Montag offen.»