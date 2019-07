«Es trummelet a der Steig und singt und eusi Auge glänze! D’Kadette sind’s, und alles springt, si bringe Mies zum Chränze.»

Dieser Teil der vierten Strophe des Bruggerlieds beschreibt, was die Brugger Schülerinnen und Schüler jeweils am Montag und Dienstag der Büscheliwoche so machen: Am Montagmorgen wurde mit dem Sturmlauf das sogenannte Mies für die Kränze gebracht. Mies ist der alte Ausdruck für Moos. Moos wird allerdings schon lange nicht mehr verwendet für die grossen, imposanten Kränze, die jeweils für das Jugendfest die Stadt schmücken. Es dürfte im 19. Jahrhundert gewesen sein, als man auf Buchs und Tannäste auswich. Die Symbolik dahinter: Mit den Kränzen wird der Wald in die Stadt geholt.

Gartenhandschuhe empfehlen sich

Fröhliches Stimmengewirr schallt den Besuchern aus dem Hof des Freudensteinschulhauses entgegen. Auf Festbänken sitzen die Schülerinnen und Schüler, auf dem Boden sind Buchs- und Tannäste aufgehäuft. Einige Jugendliche haben Holzkisten vor sich, aus denen sie den Buchs oder die Tannäste nehmen und zu kleinen Büscheln formen. Diese geben sie weiter an ihre Gspänli, welche die Büscheli am eisernen Kranzring befestigen. Es ist eine Arbeit, die gelernt werden muss. Dabei Gartenhandschuhe zu tragen, empfiehlt sich.