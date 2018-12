Der damals 20-jährige Hakan (Name geändert) war am Freitag, 13. April, auf der mittleren Umfahrung in Brugg Richtung Casino-Knoten unterwegs, als er um 21.43 Uhr in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Die Strassen waren trocken und es hatte kaum Verkehr.

In seinem Auto, das er erst drei Monate zuvor gekaufte hatte, beschleunigte Hakan ab Mitte des Tunnels auf 106 km/h, obwohl auf diesem Streckenabschnitt die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt. Nach Abzug der Toleranz von 6 km/h verbleibt eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 50 km/h.

Da sich Hakan bereits im Vorfeld mit der Staatsanwaltschaft auf eine Strafe geeinigt hatte, musste er diese Woche nur noch zu einem abgekürzten Verfahren vor dem Bezirksgericht Brugg erscheinen. Begleitet wurde Hakan von einem Pflichtverteidiger.