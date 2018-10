Die vorfabrizierten Betonteile der Element AG mit Werken in Tafers FR und Veltheim sind in der ganzen Schweiz zu finden. Sei es bei der Mülimatt-Sporthalle Brugg-Windisch, dem Stade de Suisse Wankdorf Bern, dem Zelt Flughafen am Euro-Airport Basel-Mulhouse, der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz oder in unzähligen Trafostationen und Liftschächten.

Das Werk in Veltheim umfasst mehrere Hallen sowie eine eigene Schreinerei und Schlosserei. Produziert wird nur auf Bestellung. Individuelle Modulformen werden in präziser Handarbeit angefertigt. Versetzt und montiert werden die Elemente, die bis zu 90 Tonnen wiegen und 50 Meter lang sein können, von den eigenen Fachleuten. (CM)

Die Element AG wurde 1956 mit dem Werk in Tafers FR gegründet. Gut vier Jahre später wurde das Werk in Veltheim gebaut. Es war das erste Unternehmen im Industriegebiet Werd. Das Bürogebäude stammt noch aus den Anfangszeiten. In der Zwischenzeit hat sich das Unternehmen in der Schweiz einen Namen gemacht im Bereich der Beton-Vorfabrikation für Industrie, Gewerbe, Fassaden und Infrastruktur.

Peter: Wenn wir nicht an die Zukunft dieser Nische glauben würden, hätten wir diese Firma vor dreieinhalb Jahren nicht gekauft, sondern sie wäre geschlossen worden. Wir sind überzeugt, dass in Zukunft effizienter gebaut werden wird.

Peter: Wir sind für die nächsten Monate ziemlich gut ausgelastet. Unter anderem auch mit der Produktion von innovativen Bubble-Fassade-Elementen für die Armee in Frauenfeld. Die grosse Massenproduktion wird es in der Schweiz aber kaum geben, oder?

Peter: Das Thema Bözberg-Eisenbahntunnel ist mittlerweile im Bundeshaus angelangt. Es ist das Paradebeispiel, das zeigt, warum das Submissionsverfahren in der Schweiz so nicht funktioniert. Die Element AG verliert jedes Jahr im zweistelligen Millionen-Bereich Aufträge ans Ausland – durch entsprechende Vergaben der öffentlichen Hand. Das ist Wertschöpfung der Schweizer Steuerzahler, die einfach ins Ausland verschwindet.

Peter: Ja, doch warum ist das so? Sand und Kies sind im Ausland je nach Einkauf und Qualität massiv günstiger als in der Schweiz. Auch der Quadratmeterpreis für die Werke und die Löhne sind in der Schweiz höher. Bei der Auftragsvergabe für den Bözberg-Tunnel waren wir rund 10 Prozent teurer, was damals, als ein ausländischer Mitbewerber den Zuschlag bekam, der Währungsdifferenz entsprach. Für uns wäre dieser Auftrag einer der grössten der letzten Jahre gewesen. Schon Monate vor der Vergabe führten wir kostenintensive Tests durch, um den Beweis für die von den SBB geforderte Beton-Qualität liefern zu können.

Christian E. Peter: Wir befinden uns mit den vorgefertigten Betonelementen in einer Nische im Baugewerbe. In den letzten Jahrzehnten geriet diese bei Architekten und Ingenieuren etwas in Vergessenheit. In der Westschweiz erleben wir derzeit aber einen grossen Boom für Beton-Fassaden. Das hat zur Folge, dass die Marktnachfrage mangels Produktionskapazität nicht mehr immer gestillt werden kann und die Elemente zunehmend im nahen Ausland bestellt werden. In der Deutschschweiz ist die Nachfrage auch da, aber wir haben hier sehr aktive Mitbewerber – vermehrt aus dem Ausland.

Wie viele Mitarbeiter hat die Element AG – verteilt auf die beiden Werke?

Peter: Insgesamt haben wir rund 220 Angestellte. In Veltheim sind es nicht ganz 100, die anderen arbeiten in Tafers. Diese Grössenordnung ist ähnlich wie 2015, als wir die Firma übernahmen. Dazwischen hatten wir aber zeitweise mehr Angestellte. Schwankungen in der Belegschaft sind normal, weil wir keine konstante Auslastung haben. Deshalb arbeiten wir mit Festangestellten und je nach Bedarf mit Temporären, wie das andere Unternehmen auch machen.

Stimmt es, dass Sie in Veltheim im letzten November, im Frühling und im August je etwa 6 Angestellte entlassen mussten?

Peter: Das stimmt so nicht. Richtig ist, dass wir im August 6 Kündigungen in verschiedenen Bereichen aufgrund einer Reorganisation ausgesprochen haben. Unser Ziel ist ganz klar, hier weiterbestehen zu können und effizienter zu werden.

Und im Frühling und im letzten November?

Peter: Das waren Einzelfälle, von denen wir uns trennen mussten. Das hatte aber nichts mit der laufenden Reorganisation zu tun. Wir haben zwischenzeitlich auch neues Personal eingestellt.

Haben Sie viele langjährige Angestellte?

Peter: Ja, in unserer Belegschaft ist einerseits sehr viel Know-how vorhanden, weil vieles noch Handarbeit ist, andererseits müssen wir schauen, dass wir rentabel bleiben. Es braucht Innovationen und wir müssen uns unbedingt weiterentwickeln, um vorwärtszukommen und am Markt zu bestehen. Das sind keine einfachen Aufgaben und sie bedingen, dass jeder Einzelne sein Bestes gibt und offen für Veränderungen im Arbeitsprozess ist.

Was ist an der Behauptung dran, dass Sie einen Teil der Entlassenen temporär wieder angestellt haben?

Peter: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein ehemaliger Angestellter in einem Temporärbüro anmeldet und später bei uns einen Einsatz leistet. Die Welt ist klein. Wir hatten in jüngster Zeit einen solchen Fall.

Wie ist die Stimmung im Werk Veltheim nach den Kündigungen?

Peter: Da muss man differenzieren. Dass Angestellte, die das Werk bald verlassen werden, nicht mehr voll motiviert sind, ist nachvollziehbar. Es ist für alle eine Belastung, wenn man sich von langjährigen Mitarbeitern trennen muss. Bei den anderen stehen wir in der Pflicht, sie gut zu informieren, wohin die Reise geht. Ich mache das quartalsweise für die ganze Belegschaft in beiden Werken. Wir brauchen in unserem Unternehmen Leute, die am gleichen Strick mitziehen, Freude an der Arbeit haben, die sie bei uns machen, und sich langfristig engagieren wollen. Am Standort in Veltheim halten wir fest.

Lerch: Ich habe selten erlebt, dass man Erfolg haben kann, wenn man nicht gut zusammenarbeitet. Wir haben einen wöchentlichen Sitzungsrhythmus, sodass offene Fragen jeweils schnellstmöglich geklärt werden können. Wir haben dieses Jahr ausserdem mehrere Leute – Männer und Frauen – neu angestellt.

Bilden Sie Lehrlinge aus?

Lerch: Ja, wir haben aktuell zwei Lernende in der dreijährigen Ausbildung zum Betonwerker.

Peter: In Tafers haben wir eine KV-Lernende und Kapazität für zwei Betonwerker-Lernende. Der Beruf des Betonwerkers hat leider ein schlechtes Image, dabei ist er wirklich anspruchsvoll und entspricht dem Maurer-Niveau.

Mit Blick in die Zukunft: Was müsste sich bei der Auftragsvergabe ändern?

Peter: Wir haben noch nie einen Auftrag bekommen, weil wir ein guter Arbeitgeber sind oder gute Beton-Elemente herstellen. Es geht immer nur um den Preis. Das will zwar niemand richtig hören, ist aber in der Privatwirtschaft und bei der öffentlichen Hand so. Teilweise werden am Markt Aufträge zu Beträgen vergeben, mit denen wir nicht mal die Selbstkosten decken könnten.

So kann keine Firma überleben.

Peter: Nein, sicher nicht. Das Schweizer Baugewerbe ist völlig durcheinander, es steht auf dem Kopf. Der Werkvertrag, wie wir ihn vom Obligationenrecht kennen, inklusive der Normen und der Regeln der Baukunde, ist aus den Fugen geraten. Oft sind die Angaben aus der Offerte bei Vertragsabschluss schon nicht mehr relevant. In der Mitte des Projekts werden andere Bedingungen gestellt und der Preis neu verhandelt. Bezahlt wird dann sowieso zu spät. Nicht selten wird am Schluss darüber verhandelt, möglichst wenig oder gar nichts mehr bezahlen zu müssen. Das hat nichts mehr mit einem Werkvertrag zu tun. So kann man mit niemandem zusammenarbeiten, dabei wäre dies auf dem Bau so essenziell.

Ein riskantes Unterfangen.

Peter: Meine Haupttätigkeit besteht momentan darin, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Manchmal geht es um Summen, die in keinem Verhältnis zum Bearbeitungsaufwand stehen. Doch wir haben das Geld schon ausgegeben, die Rohstoffe sowie die Löhne bezahlt. Die Kapitalintensität des Geschäfts ist in den letzten Jahren explodiert.