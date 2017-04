Das grosse Plakat in der Brugger Migros im Neumarkt überrascht. Am Sonntag, 14. Mai, werde einen wunderbaren Muttertags-Brunch mit reicher Auswahl und liebevollen Details geboten, heisst es darauf. Von 9 bis 12.30 Uhr können sich im Restaurant Gross und Klein mit Frühstückszutaten, Desserts, verschiedenen warmen Speisen sowie warmen und kühlen Getränken bedienen. Jede Mutter bekommt zudem eine Rose geschenkt. Den Muttertags-Brunch gebe es in zehn Migros-Restaurants der Genossenschaft Migros Aare, sagt Mediensprecher Reto Wüthrich. Also auch in Brugg und in Baden.

Der Brunch im Brugger Neumarkt werde ab 50 Personen durchgeführt, fährt Wüthrich fort. Platz hat es für 200 Personen, die Hälfte der Plätze ist bereits gebucht. Erwachsene bezahlen 34 und Kinder ab 7 Jahren 17 Franken.

Regelmässige Brunchs als Option

Brunch-Anlässe seien nach wie vor sehr beliebt, zudem habe es speziell für den Muttertag immer wieder zahlreiche Anfragen von Kundinnen und Kunden gegeben, erklärt Wüthrich als Grund für die erneute Lancierung. Letztmals fand ein solcher Sonntagsbrunch vor gut zehn Jahren im Migros-Restaurant statt. Ob die Migros künftig regelmässig am Sonntag Brunch anbieten und der Muttertags-Brunch jedes Jahr stattfinden wird, kann der Mediensprecher noch nicht sagen. «Wenn das Kundenbedürfnis da ist, werden wir weitere solche Anlässe sicherlich prüfen», erklärt er.

In Brugg werden am Muttertag sechs Mitarbeitende im Migros-Restaurant im Einsatz stehen. Ob und wie viele davon Frauen/Mütter sind, steht laut Wüthrich noch nicht fest. Eingesetzt würden nur Mitarbeitende, die sich freiwillig für diesen Dienst melden. Die entsprechenden Sonntagszulagen seien bei der Migros Aare klar geregelt und gelten auch an diesem Anlass, ergänzt der Mediensprecher.

Der Laden wird am Muttertag übrigens nicht offen stehen. Das würde sich die Migros auch nicht wünschen.