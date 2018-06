Unter dem Motto «Mer woged’s» feiern rund 1200 Kinder und Jugendliche der Schule Mellingen-Wohlenschwil das Jugendfest auf der Schulanlage «Kleine Kreuzzelg» in Mellingen – in Zusammenarbeit mit dem FC Mellingen, der am selben Ort sein Fest durchführt. Die Feierlichkeiten der Schule dauern bis heute an, der FC feiert bis Sonntag.